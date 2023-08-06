Россия в ночь на 6 августа выпустила по Украине до 70 снарядов - ВСУ

В ночь на воскресенье российские войска вновь подвергли Украину артиллерийским обстрелам. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

По сообщению украинских сил ПВО, российская сторона выпустила не менее 70 ракет и беспилотников. Были сбиты 13 крылатых ракет Х-101, 17 ракет морского базирования "Калибр", 27 ударных дронов иранского производства "Шахед".

В Хмельницкой области в результате ракетного удара повреждены несколько жилых домов, учреждение культуры и автовокзал. Как заявили в областной военной администрации, пострадавших нет. В Сумской области разрушен жилой дом, погиб один человек.

Вечером в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Харьковской области российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови, есть погибшие и раненые.