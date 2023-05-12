Пригожин пригласил Шойгу приехать в Бахмут

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил министра обороны России Сергея Шойгу приехать в Бахмут, учитывая его "многолетний опыт ведения боевых действий". Текст обращения опубликовала пресс-служба Пригожина.

В документе утверждается, что ЧВК "Вагнер" контролирует 95 процентов территории Бахмута и продолжает наступление. По словам Пригожина, украинские военные предприняли ряд успешных контратак на флангах, где находятся подразделения Вооруженных сил России.

"Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу Вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", – говорится в обращении Пригожина.