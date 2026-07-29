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Россия в суперпозиции. Светлана Прокопьева – о точках смерти и жизни

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Светлана Прокопьева
Светлана Прокопьева

Мы привыкли представлять историю как дорогу. У истории есть ход. Она делится на этапы и периоды. Страны проходят определенный путь, народы усваивают уроки, отстают, догоняют и иногда даже перегоняют. Порой сворачивают не туда или заходят в исторический тупик. Вся эта терминология незаметно кладет асфальт у нас в голове.

На воображаемом шоссе прогресса развитые страны находятся впереди, Россия – где-то сзади. В наиболее прямолинейной версии этого представления, чтобы добраться до цивилизации, нужно последовательно пройти обязательные пункты общего сценария: поражение диктатуры, суды, люстрации, покаяние, проработку прошлого, строительство институтов, воспитание нового гражданского сознания.

И только потом, когда все уроки будут выучены, начнется нормальная жизнь.

Подход основательный. Ждать придется долго.

Гораздо дольше, чем продлится сама война.

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Метафора свернувшей не туда, заблудшей России сама собой предполагает, что выход из Мордора будет не близким и не скорым. Не только для Украины, но и для всех нормальных стран, осудивших агрессию, непредставимо мгновенное восстановление отношений с людоедом, который только что перестал жевать. Мир недоумевает, как можно снова открыть границы, пустить российских студентов в европейские университеты, спортсменов – на международные соревнования, книги и фильмы – в общее культурное пространство. Сначала же люди в России должны измениться. Пройти положенный путь. Заслужить возвращение в будущее.

Это долго. Это реваншизм, забетонированная бедность и еще большее отставание от стран первого мира.

Но что, если история – не шоссе?

Представим ее как суперпозицию возможных состояний. Не пугайтесь: из квантовой механики я беру только метафору. Противоположные возможности могут сосуществовать, а воздействие на систему меняет их вес и вероятность того, какая из них станет доминирующей.

Давайте представим два возможных состояния страны: "все хорошо" и "все плохо". Условно: точка жизни и точка смерти. В первой люди могут заниматься честным трудом, растить детей, творить, строить свою жизнь без ущерба для окружающих и быть счастливыми. Во второй все созидательные возможности обрублены, подчинены диктатуре, и воздух пропитан предчувствием ядерной зимы.

Обратный переход из точки смерти в точку жизни тоже может произойти резко

Точка смерти стала в России доминирующим состоянием 24 февраля 2022 года: война, репрессии, пропаганда, доносы, оборонка, полная зависимость человека от государства. Сам переход выглядел мгновенным, хотя условия для него государство, разумеется, создавало годами. Просто в один конкретный день накопленное стало новой реальностью.

Но и точка жизни существует не в прекрасном будущем после люстраций. Она существует сейчас – внутри страны, в эмиграции и в связывающих их сетях. Это независимая журналистика, опыт социального активизма, образование, наука, предпринимательство, спорт, книги, музыка, человеческие связи, профессиональная репутация, возможность зарабатывать не у государства и получать информацию не от государства.

Точка жизни тоже была в суперпозиции. "Была и сплыла", – так это выглядит после 24 февраля. Но она не исчезла – она перестала быть доминирующей.

Просто у точки смерти в России больше ресурсов. Государство давно играет на той половине поля.

Новое здесь не в том, чтобы еще раз обнаружить "другую Россию". Новое – в отказе считать ее далеким будущим проектом. Жизнь не наступит потом, когда общество сдаст экзамен по истории. Она уже идет. Жизнь – это present continuous.

Я хочу сказать о том, что обратный переход из точки смерти в точку жизни тоже может произойти резко – так же, как это было 24 февраля. Но резкость перехода не означает, что его условия возникают за один день. Альтернативное состояние должно существовать заранее и сохранять свою инфраструктуру.

Суперпозиция помогает представить сосуществование возможностей. Скорость перехода лучше объясняет другая физическая метафора – фазовый переход. Вода не должна догонять лед, чтобы стать льдом. Вода становится льдом при подходящей температуре.

Переходы без обязательного прохождения всех промежуточных стадий – вовсе не фантастика. Пример совершенно из другой области: в начале девяностых Эстония была бедной постсоветской страной почти без современной технологической инфраструктуры. Она не стала сначала строить совершенную бумажную бюрократию по примеру богатых соседей, чтобы через несколько исторических этапов приступить к ее цифровизации. Она сразу начала строить цифровое государство – и в цифровых государственных услугах оказалась впереди гораздо более богатой Германии.

Эстония не догнала Германию. Она перешла в другое состояние.

Суперпозиция ставит вопрос иначе: какую Россию мы делаем более вероятной прямо сейчас?

Разумеется, это не волшебство, не божественное вмешательство и не мифическая коллективная воля. Точка жизни, как и точка смерти, становится доминирующей при совпадении нужных условий. Образование, технологии, деньги, доступ к информации и связь с внешним миром – важнейшие из них.

И с этой точки зрения допуск к спортивным соревнованиям, студенческие обмены, научное сотрудничество, общая культура, независимые доходы и нормальные деловые связи – уже не награда россиянам за хорошее поведение и не "пожалеем этих несчастных".

Это ресурсы точки жизни.

Речь не о восстановлении отношений с российским государством и не о безусловном снятии ограничений. Вопрос в том, кому именно достается ресурс: государственной машине или не зависимой от нее жизни.

Соответственно, и санкции в такой системе координат получают другой критерий оценки: не насколько сурово они наказывают Россию, а у какой России отнимают возможности. Военное производство, репрессии и пропаганда должны терять ресурсы. Независимая от государства созидательная жизнь – сохранять.

История как шоссе заставляет спрашивать, как далеко еще России до правильного будущего.

Суперпозиция ставит вопрос иначе: какую Россию мы делаем более вероятной прямо сейчас?

Светлана Прокопьева – журналист Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции.

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    Светлана Прокопьева

    Псковский журналист, редактор и автор регионального сайта Радио Свобода Север.Реалии

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