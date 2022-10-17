Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти Киева сообщили об атаке дронов-камикадзе на город

Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в понедельник город подвергся атаке дронов-камикадзе. В результате удара повреждены несколько зданий. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По словам Кличко, несколько взрывов произошли в Шевченковском районе в центре Киева. В результате удара были повреждены несколько жилых домов и возник пожар в нежилом доме.

Кличко опубликовал фото обломков, которые якобы остались от одного из дронов. На них написано "Герань-2" - так в российской армии обозначаются иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Также сообщается о работе системы ПВО в Киевской области. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Ранее Россия неоднократно использовала дроны-камикадзе для атаки на украинские города. Так в сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. 15 октября глава Запорожской области Александр Старух заявил, что по Запорожью было нанесено четыре удара дронами-камикадзе. В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG