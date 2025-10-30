Россия возобновила полёты на авиабазу в Сирии

Российские военные самолеты возобновили полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии через полгода перерыва. Это произошло после визита в Москву сирийского президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа.

Как сообщает агентство Bloomberg, российский военный транспортный самолет Ил-62М прилетел на аэродром Латакия из Ливии 26 октября, а затем вылетел оттуда в Московскую область. Также с 24 по 29 октября три полета в Латакию совершил грузовой самолет Ан-124-100 "Руслан".

Встреча Владимира Путина и нынешнего лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа состоялась 15 октября. Последний сообщил, что будет уважать соглашения, подписанные Россией с предыдущим сирийским режимом. Возобновление рейсов подтвердил Bloomberg анонимный источник агентства, близкий к Кремлю.