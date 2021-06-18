Россия возобновит авиасообщение с Турцией и США

Россия в ближайшее время возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами, в том числе Турцией и Соединёнными Штатами.

Об этом объявил в пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Авиасообщение с Турцией будет возобновлено 22 июня, с другими странами, среди которых также Болгария, Бельгия, Италия, Кипр, Северная Македония, Иордания и Ирландия - с 28 июня.

Авиасообщение с Турцией - одним из самых популярных зарубежных направлений для российских туристов - было прекращено в середине апреля. Российские власти назвали причиной этого решения рост числа заражённых коронавирусом в Турции. В последние недели, однако, этот рост существенно замедлился, в то время как в России, напротив, распространение коронавируса ускоряется. При этом сообщалось о резком наплыве туристов на курорты Северного Кавказа и в аннексированный Крым.