"Народ ждёт приказа". Сетевые споры об обязательной вакцинации

В Москве за последние сутки выявили около 9 тысяч человек, заразившихся коронавирусом – это больше, чем когда-либо еще с начала пандемии, и на 2 800 больше, чем в предыдущий день. По России количество выявленных больных превысило 17 тысяч. Похоже, властям пора признавать свой провал в борьбе с инфекцией, но делать это они не спешат.

Александр Плющев

Песков назвал глупостью высказывание о том, что на государственном уровне борьба с коронавирусом провалена, в связи с чем вводятся новые ограничительные меры. "Это полная глупость. Я не знаю, кто это говорит, но, как минимум, это невежды", - сказал Песков.

Стоит напомнить, что от коронавируса этот человек спасался бейджиком.

Многие уверены, что одна из основных причин роста заболеваемости в России – то, что граждане не спешат прививаться, несмотря на доступность вакцин местного производства. Причин тому много, и одна из основных – недоверие ко всему, что исходит от государства.

Полный список аргументов тех, кто не желает прививаться, попыталась собрать в одном посте Мария Божович:

Я не антипрививочница, но прививаться не буду

Мы ничего не знаем про спутник

После него все равно болеют

Он одноразовый

Хочу эпивак/ковивак

Почему Путин не привился под камеру

Мне врач не разрешил

Всё никак не дойду

Низкая эффективность

Был бы пфайзер - другое дело

После спутника умирают, но от нас скрывают

Массовое производство не налажено

Вы плохо меня убеждаете

Вы говорите без уважения

После прививки человек становится заразным

У меня природный иммунитет, мне пока не надо

У сестры соседки после спутника отнялись ноги

Это все политика и заговор бигфармы

Хороший спутник весь продали за границу

Не хочу быть лабораторной мышью

Раз вы тут все такие вакцинаторы, то коллективный иммунитет образуется без моей помощи

Прививочники агрессивнее, чем антипрививочники

Привьюсь, когда тест на антитела будет бесплатным

Страхи высмеивает Игорь Иртеньев:

Сделал вчера прививку от ковида,

Что привело к некоторым изменениям моего внешнего вида:

Открылся третий глаз –

Это раз.

Вдвое больше стала голова –

Это два.

На лбу появились угри –

Это три.

Лицо стало втрое как минимум шире –

Это четыре.

Вес увеличился, раз приблизительно в пять –

Это пять.

На ладонях выросла буйная шерсть –

Это шесть.

Зато на лобке исчезла совсем –

Это семь.

Ну и так, по мелочам.

А патамушта не надо верить врачам.

Врачам между тем многие россияне верят, однако многие из них, как выяснилось, отговаривают пациентов прививаться. Согласно опросу, который провело приложение для медиков "Справочник врача" по просьбе газеты Коммерсантъ, 35% врачей признались, что не готовы вакцинироваться и сами.

Илья Красильщик

Вчера вечером зашел в бар по соседству перед закрытием, обсудили карантинные меры с владельцем, владелец вздыхает: ну, видимо, если все закроют придется привиться. Я говорю: а чего до сих пор-то нет? Он говорит: слушай, у меня доктор гениальный, реально Доктор Хаус, он говорит: ни в коем случае не прививайся. Ну и мимо меня тысяча человек прошло, и я не заболел. Зачем? Я говорю: привейся, Христом богом молю. За маму, за папу, за родину, за брата, за нас за всех, за поле и лес (я не знаю, что это за стихи и я этого ему не говорил).

Ау, люди, куку, покайтесь и вакцинируйтесь, конец близок!

Сегодня на бадминтоне с тренером говорю. Он такой: слушай, че там с прививкой. Я говорю: грядет [апокалипсис], привейся срочно. Он говорит: куча людей от прививки умирает. Я говорю: это не так, и от ковида умирает радикально больше. Хочешь литературу почитать дам? Нет. Я говорю: В больницах адок, при этом привитых там нет. Он: больницам платят деньги за койки, я не верю. И вообще, у меня врач гениальная, она говорит: спутником ни в коем случае, она генно-модифицированная.

Как убеждать, что говорить? Спасибо особенно, конечно, государству за долгую историю мухлежа с любыми цифрами. Но особенное спасибо врачам. Что это за врачи?! Ау, люди, куку, покайтесь и вакцинируйтесь, конец близок! Ладно, можно не каяться, просто уколитесь Спутником пожалуйста, если у вас там нет никаких адских противопоказаний.

Мария Филлимор-Слоним

Вот и я со всех сторон из России слышу, что именно какие-то "проверенные" "доверенные" врачи советуют не прививаться! Какое-то помешательство!

Люди, прививайтесь!

Парадоксальным образом точка зрения, что лучше уж "Спутник-V" или любая другая российская вакцина, чем совсем никакой, популярна в основном у "западников", считает эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов

Те, кто с симпатией относится к Западу и кого подозревают в желании стать иностранными агентами, спокойно привились отечественной вакциной. Зато патриотически настроенное большинство ярко и убедительно выступило в роли иностранного агента.

Как можно использовать русскую вакцину, если русские от нее бегут?

Теперь в печальных вакцинных войнах у конкурентов России есть непробиваемый аргумент. Как можно использовать русскую вакцину, если сами русские бегут от нее быстрее и дальше, чем от чумы? И еще приговаривают: вот если бы завезли иностранную, мы бы еще подумали. Почему-то уверенные что ее подвезут именно им, когда ее не хватает дружественной Украине, соседствующей Мексике и бедствующей Африке, да и себе самим пока не хватает.

Граждане в количествах, о которых не подозревал, буквально на весь мир утверждают, что полет Спутника снимали в павильоне на Мосфильме, а Гагарин на самом деле никуда не летал. И видят Бога.

Недоверие именно к отечественным вакцинам – не главная причина того, что большинство россиян еще не привиты, уверен доктор Андрей Волна:

Вот открой сейчас Россия доступ ко всяким там "модернам" и прочим "пфайзерам", что, процент вакцинированных радикально увеличится? Увеличится чуть. Но именно за счёт образованной прослойки, состоящие в которой не верят идеологизированному до нельзя Спутнику. "Глубинный народ" же как не прививался, так и прививаться не будет. Эти люди не то, что не верят власти. Верят ещё как. Ведь крымнаш по-прежнему! Здесь – другое: им просто пофигу!

Инфантильный народ-дитё ждёт приказа

На своё здоровье –​ плевать. Выезд за границу? За границу чего? Этих людей аккуратно сохранили в нищете последние лет 20-25 как раз не для того, чтобы они суждение смели иметь. А как социальную, классовую по сути опору. Общественное благо? Не смешите! Это чувство и слабые потуги прибиты и прибиваются в зародыше.

Поэтому, патерналистски настроенный, инфантильный народ-дитё ждёт не просьбы и рекомендаций. Ждёт приказа. Принуждения. Тогда строем и пойдёт прививаться. Иного пути нет.

Власти долго сопротивлялись идее принудительной вакцинации населения, однако в Москве и Подмосковье ее в итоге вводят – пока только для тех, кто по характеру своих занятий часто контактирует с людьми. Тем, кто откажется, грозит увольнение. Более того, в Москве появятся "бесковидные" рестораны, где будут обслуживать только привитых.

Олег Пшеничный

26 мая Путин выступал против обязательной вакцинации как всех, так и "работников определённых сфер деятельности". Так и сказал: "Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя"

А теперь только Путин за порог –​ и пошло-поехало! А вы говорите –​ диктатура.

Юлия Галямина

Сегодня власти Москвы сделали то, что не решилась сделать Государственная дума –​ ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для тех, чья работа связана с общением с людьми.

Эта мера, уверена, вызовет много споров, но она больше похожа на реальную меру, чем запрет сидения на лавочках и посещения зоопарков. И уж тем более использование антивирусных указов против оппозиции.

Похожие меры уже ввели в Кемеровской области и собираются ввести на Сахалине. Многие блогеры поддерживают идею обязательной вакцинации.

Кирилл Шулика

Я поддерживаю решение об обязательной вакцинации для сферы услуг и считаю, что ее надо расширить. Иначе мы не справимся с пандемией. Международное право на стороне обязательной вакцинации –​ есть решение ЕСПЧ по детским прививкам во Франции и вчера в Хьюстоне суд не стал вставать на сторону врачей-антипрививочников. В России сейчас по прививкам от коронавируса серая зона -–​ в законе их Госдума не прописала, значит, регулируется все локальными нормативными актами.

Ну и не забывайте, ваши права не вакцинироваться заканчиваются там, где начинаются мои права не заболеть.

В то же время все это надо было начинать раньше, чтобы сейчас не терпеть ограничения, высокую заболеваемость и смертность. Упустили очень много времени. Причем, понимали, что никакой массовой добровольной вакцинации не будет, ибо нет мотивации. Сняли ограничения, рассказали, что коронавирус побежден, потом удивились, почему люди вакцинироваться не идут. Поэтому альтернативы обязательной вакцинации не осталось.

Валерий Печейкин

В Москве ввели обязательную вакцинацию для тех, кто работает в сфере торговли и услуг. Потому что укололось только 10 процентов жителей столицы (а по России еще меньше). И вот вакцинацию сделали обязательной.

До этого между народом и властью соблюдался негласный закон: если что-то вам нужно –​ заставьте, если не нужно –​ отстаньте. Все это время вакцина была рекомендацией. Как утренняя зарядка. Разумеется, ни один нормальный человек ее не делает –​ это время я обычно трачу на кофе и ютуб-ролики о том, как Россия летит в бездну.

Россияне хотят занять лучшие места с видом на апокалипсис

Но вот Россия реально полетела. И что? И тут вдруг выяснилось, что россияне смотрят на это не без удовольствия. И даже хотят занять лучшие места с видом на апокалипсис. Ситуация с ковидом показала, что мы устроены как матрешка. Вот первый уровень: я не разобрался в ситуации и хочу разобраться. Второй: а какие у вашей вакцины доказательства? Я подписан на паблики "Беременна в 16" и "Почему Россия не Европа" –​ в них говорят, что журнале Lancet до сих пор нет официальных данных, которые я все равно не буду читать. Третий уровень: вакцина –​ орудие пропаганды, в каждой ампуле сидит маленький путин. Четвертый уровень: мой внутренний схиигумен сергий запрещает мне пользоваться непроверенной чертовщиной, я доверяю товарам по акции в магазине "Верный".

Все эти уровни российской матрешки хаотически менялись, мерцали и просвечивали друг сквозь друга. Сквозь феминистку –​ фофудья, сквозь интеллектуала –​ схиигумен. Мои коллеги тратили и тратят свою френдоленту на воспоминания о протекшей юности, божоле, на то, что все виноваты, рассветы, закаты. В то время как главный закат происходит сейчас –​ это закат всех усилий, потраченных на борьбу с ковидом.

Очень простой вывод и просьба: вакцинируйтесь. Если рядом есть те, кто не вакцинировался –​ попробуйте уговорить. А если не уговаривается –​ заставьте. Не руками только, а ртом. Я, кстати, сам так делал. И вас прошу. Ок?

Денис Волков

...Важно, что 60% граждан не хотят прививаться. Если все оставить в добровольном порядке, коллективного иммунитета достичь не удастся. Есть недоверие. Как мне кажется, было упущено время, когда властям нужно было убеждать на личном примере. Этого делать не захотели. Поэтому переход к обязательной вакцинации –​ логичный шаг.

Радикальных противников вакцинации не так много

Чтобы предотвратить большое недовольство, это идет по частям: некоторые регионы, некоторые группы населения. Но из фокус-групп, которые мы проводили, мне казалось, что значительная часть тех, кто против (вакцинации), при таком решении –​ когда государство принимает на себя ответственность, говорит, что нужно прививаться –​ в принципе готовы были привиться. "Будет закон –​ привьемся, а так не будем". Радикальных противников вакцинации не так много. Большая часть среди этих 60% –​ это сомневающиеся.

Многие лоялисты тоже считают, что власти пора перестать либеральничать с народом.

Сергей Марков

Виновник в третьей волне коронавируса, конечно, российское правительство. Которое придумало невиданный в мире либерализм в виде только добровольной вакцинации. И бесплатной для властей. Такого либерализма как у нас, наверное нет нигде в мире. Везде в мире вакцинация добровольно принудительная, –​ с так называемой негативной стимуляцией. И стимулируется правительством положительно в виде разных выплат. Нужно было уже месяц назад, когда стало ясно, что вакцинация до коллективного иммунитета проваливается, делать это.

Терять властям действительно нечего: выборы в Госдуму правящая партия заведомо выиграет, хотя недовольных новой мерой будет множество.

Ирина Павлова

Когда одни граждане открыто радуются тому, что других граждан не пустят на работу, в ресторан, в транспорт и даже на операцию в больнице, мне это всё начинает ужасно напоминать что-то, казавшееся давно забытым и отвергнутым человечеством.

Но, оказывается, ничто не забыто.

Виталий Рувинский

Сложно избавиться от мгновенной негативной реакции на слова "обязательно" и "принудительно".

Срабатывает давний (если не врожденный) рефлекс: все что обязаловка и принудиловка –​ то плохо; а что хорошо –​ то для избранных или (в крайнем случае) для желающих.

На фоне "обязаловки" расцвел бизнес фиктивных справок о вакцинации: сертификаты подделывают в том числе врачи, а неиспользованные вакцины при этом утилизируют.

Алексей Цветков

По поводу фиктивных справок о прививке, старый анекдот вспомнился. Подарил джигит сыну пистолет, а тот обменял его на красивые часы. Отец увидел и говорит: "А когда плохой человек станет к твоей девушке приставать, ты что ему скажешь –​ "пол-шестого"?"

Вот придет костлявая с косой –​ и предъявляйте ей эту справку.

Кирилл Шулика

По поводу обязательной вакцинации еще важно вот что –​ борьба с липовыми справками. Надо бросить гоняться за оппозицией в Интернете и начать гоняться за настоящими преступниками, несущими смерть.

Это касается как продажи справок, найти несложно, уверяю вас, и гнезд антиваксеров. Никто меня не убедит, что посты антипрививочников менее опасны, чем репосты музыкальных клипов, за которые людей сажают в тюрьму. Блокировать такие группы по требованию Роспотребнадзора будет любая соцсеть, ибо они несут смерть.

Часть комментаторов видит злую иронию в том, что либеральная прослойка поддерживает очевидно принудительную меру властей.

Николай Подосокорский

Уже который день наблюдаю в ФБ ожесточенное соревнование –​ кто ярче, острее и сочнее отругает и высмеет глупый, недоверчивый, апатичный, невежественный, темный российский народ, который не хочет сам, сверкая пятками, бежать массово прививаться, а ожидает строгого начальственного окрика. Самые прогрессивные люди призывают к обязательной вакцинации и жалеют действующую власть, которой достался такой убогий народишко, состоящий, по большей части, из упертых и опасных идиотов. Все-таки тоталитарное сознание –​ наше всё! Верим в коммунизм, доброго царя-батюшку и чудо-вакцину как в панацею от всех бед и дружно ненавидим любого, кто, как нам кажется, стоит на пути всеобщего благоденствия. А в рай, как известно, надо всех загонять железными сапогами и под угрозой расстрела.

Насильно можно построить только ад

Нет, этот пост не против вакцинации, он против травли и дискриминации тех, кто по каким-то причинам не собирается вакцинироваться –​ по медицинским ли показаниям или каким-то иным. Насильно можно построить только ад, что с большим успехом у нас и получается уже на протяжении многих веков. И, конечно, когда вместо экономической стимуляции вакцинируемых и доходчивых, внятных рассказов о пользе вакцинации раздается лишь брань и угрозы, то это, скорее, свидетельствует о слабости изначальной позиции. Впрочем, просветительство у нас теперь под запретом, а силовые методы стали универсальными. На них и уповаем.

Иван Яковина

Отдельно хочу сказать от московских либералах.

Многие из них образовались, узнав о принудительной вакцинации черни. Некоторые даже выразили искреннюю(!) надежду, что у путинского гестапо в этот раз все получится, и оно заставит народ привиться.

Вот такие бывают повороты!

Самой спорной мерой стало то, что в Москве власти распорядились не принимать на лечение в больницы непривитых людей – это решение критикуют в том числе и медики.

Андрей Волна

Заставь (кое-кого) богу молиться … (с).

Друзья и коллеги. Я двумя руками за обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения. Мы не должны быть источником опасности для пациентов.

Но я категорически против обязательной вакцинации ПАЦИЕНТОВ. У нас не введена обязательная вакцинация всех категорий населения. В этой ситуации привязка самой возможности оказания ПЛАНОВОЙ медицинской помощи к наличию прививочного сертификата является прямой дискриминацией и грубым нарушением не одного, а сразу нескольких законов и множества подзаконных актов.

Ссылка же на наличие/отсутствие антител вообще является свидетельством непрофессионализма.

Уважаемые руководители здравоохранения! Вы сотрудников бюджетных учреждений здравоохранения вакцинировать не смогли. Сколько там вы хотите вакцинировать медиков к середине июля? 60 процентов? 75 процентов? Всего? А почему плановый пациент должен быть вакцинирован в 100 процентах случаев? Ну, кроме тех, что с антителами.

Этот приказ, мне кажется, должен быть отменён немедленно.

Это и нарушение прав пациента. И дискредитация самой идеи сознательного вакцинирования. Признайте ошибку. Сделайте шаг назад.