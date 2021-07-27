Россия впервые за 25 лет взяла золото в плавании на Олимпиаде

Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали золото и серебро на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио. Бронзовая медаль – у американца Райана Мерфи.

Последний раз Россия занимала первое местов в плавании на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году.

Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса проходит без зрителей и с ограничениями для спортсменов. В частности, они должны использовать маски, когда не соревнуются и во время церемоний. На заплывы Евгений Рылов выходил в маске с изображением кота. На награждении он был в обычной маске. По словам спортсмена, маску с котом ему не разрешили использовать организаторы.

На Олимпиаде в Токио российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Из-за допингового скандала Россия до 2022 года не может использовать на международных соревнованиях государственную символику.