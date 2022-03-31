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Россия ввела санкции против руководства Евросоюза

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну высшему руководству Европейского союза в ответ на встречные санкции. Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", — говорится в заявлении министерства.

В санкционный список МИДа РФ также попали представители правительств и парламентов ряда стран ЕС, общественные деятели и сотрудники СМИ, "несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций". Сам список ещё не опубликован.

  • После начала войны в Украине Евросоюз ввёл несколько пакетов санкций против России. Они затронули как физических лиц (лично президента Владимира Путина, депутатов, бизнесменов, медийных лиц), так и юридические организации (в том числе российские банки).

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