Россия ввела санкции против руководства Евросоюза

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну высшему руководству Европейского союза в ответ на встречные санкции. Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", — говорится в заявлении министерства.

В санкционный список МИДа РФ также попали представители правительств и парламентов ряда стран ЕС, общественные деятели и сотрудники СМИ, "несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций". Сам список ещё не опубликован.