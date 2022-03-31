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Минфин США ввёл новые санкции в отношении 13 россиян и 21 организации

Министерство финансов США 31 марта ввело новые санкции в отношении 13 россиян и 21 организации. Преимущественно они связаны с инженерными разработками и действиями России в киберпространстве.

Под ограничения попали НИИ "Вектор", АО "Микрон", "Сертал", "Серния инжиниринг" и другие технокомпании, чья деятельность тесно связана с военными разработками.

"Россия не только продолжает нарушать суверенитет Украины своей ничем не спровоцированной агрессией, но и усилила атаки на гражданское население и населенные пункты, – заявила министр финансов США Джэнет Йеллен. – Мы будем продолжать нацеливать санкции на военную машину Путина со всех сторон, пока эта бессмысленная война не закончится".

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