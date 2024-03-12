Россия закрыла въезд для 347 граждан стран Балтии

Россия закрыла въезд на свою территорию для 347 граждан из Литвы, Латвии и Эстонии. Соответствующее заявление с приложенным списком опубликовано 12 марта на сайте российского дипведомства. Поводом для запрета на посещение России назван "враждебный настрой" по отношению к стране.

В число "наиболее враждебно настроенных к России представителей прибалтийских стран" попали министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.

Возглавляет список бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Далее следуют ещё два десятка человек, среди которых, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население <...> а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям", — говорится в сообщении МИДа.