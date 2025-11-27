Россия закрывает генконсульство Польши в Иркутске

Россия отзывает согласие на работу генерального консульства Польши в Иркутске. Об этом объявил российский МИД. Ведомство назвало решение зеркальной мерой после закрытия польскими властями российского генконсульства в Гданьске.

"Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений", – говорится в сообщении МИД.

Польша приняла решение о закрытии российского генконсульства после двух диверсий на железной дороге под Варшавой 15–16 ноября, в которых власти заподозрили российские спецслужбы.

После закрытия консульства в Гданьске в Польше останется только одно работающее российское диппредставительство – посольство в Варшаве. При этом до начала войны России против Украины в стране работали несколько консульств. Их число постепенно сокращалось, предпоследним было закрыто консульство в Познани – после попытки поджога завода во Вроцлаве, который польские власти также связали с Россией.

