Россия закупила запчасти для Boeing и Airbus на сумму 18 млрд рублей

Россия с февраля 2022 по март 2023 года закупила оригинальные запчасти для самолётов Boeing и Airbus на общую сумму 18 миллиардов рублей, выяснило издание "Важные истории". Закупки производились несмотря на санкции, введённые из-за вторжения в Украину.

В поставках участвовали 150 компаний из 26 стран мира. При этом только на долю посредников из ОАЭ приходятся закупки на общую сумму 9 миллиардов рублей. Также в тройке лидеров компании из Китая (5 миллиардов) и Турции (2 миллиарда).

Производились закупки и в таких странах, как США, Великобритания, Германия, Чехия и Литва. Российские власти называют их "враждебными", официальные торговые отношения с ними сведены к минимуму или прекращены. Поставки проводятся по схеме так называемого параллельного импорта.

Отмечается также, что многими компаниями-поставщиками владеют россияне.

Одним из главных покупателей, по данным "Важных историй", стала московская компания "Протектор", которая перепродала российским авиаперевозчикам детали на сумму в 2 миллиарда рублей.