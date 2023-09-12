Россия закупила запчасти для Boeing и Airbus на сумму 18 млрд рублей

Россия с февраля 2022 по март 2023 года закупила оригинальные запчасти для самолётов Boeing и Airbus на общую сумму 18 миллиардов рублей, выяснило издание "Важные истории". Закупки производились несмотря на санкции, введённые из-за вторжения в Украину.
В поставках участвовали 150 компаний из 26 стран мира. При этом только на долю посредников из ОАЭ приходятся закупки на общую сумму 9 миллиардов рублей. Также в тройке лидеров компании из Китая (5 миллиардов) и Турции (2 миллиарда).
Производились закупки и в таких странах, как США, Великобритания, Германия, Чехия и Литва. Российские власти называют их "враждебными", официальные торговые отношения с ними сведены к минимуму или прекращены. Поставки проводятся по схеме так называемого параллельного импорта.
Отмечается также, что многими компаниями-поставщиками владеют россияне.
Одним из главных покупателей, по данным "Важных историй", стала московская компания "Протектор", которая перепродала российским авиаперевозчикам детали на сумму в 2 миллиарда рублей.
- Санкции, введённые против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет на полёты российских самолётов в страны, которые ввели санкции. Также были отозваны сертификаты страхования, а самолёты, которые были приобретены в лизинг, от российских авиакомпаний потребовали вернуть, что они не сделали. На фоне нехватки запчастей участились инциденты с самолётами российских авиакомпаний.
Форум