Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN-сервисов

В марте-июле 2022 года Россия вышла на второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов для обхода блокировок в интернете. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику AppMagic.
За первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 миллионов раз. В январе 2022 года было всего два миллиона скачиваний, Россия тогда занимала по этому показателю 16-е место в мире. Больше всего VPN искали пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.
Рост числа загрузок VPN-сервисов за последние пять месяцев эксперты, опрошенные РБК, связали с блокировкой соцсетей после начала войны в Украине, а также с ограничениями доступа к ряду популярных VPN, которыми ранее пользовались россияне.
Технический директор "Роскомсвободы" Станислав Шакиров связал увеличение скачиваний в основном с ростом числа новых пользователей VPN в России. По оценке Шакирова, доля пользователей VPN в России может приближаться к 30 процентам, что сопоставимо с показателями Китая.
На первом месте по скачиванию VPN-сервисов за последние полгода оказалась Индия, также в пятерку вошли Пакистан, Индонезия и США, следует из данных AppMagic.
- VPN-сервисы позволяют обходить локальные ограничения на доступ к тем или иным сайтам, а также сохранять конфиденциальность в Сети. Российские пользователи стали активно скачивать VPN-сервисы после 24 февраля, когда российские войска по приказу президента Владимира Путина вторглись на территорию Украины.
- 24 февраля Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". При этом российские власти настаивают на соблюдении собственной терминологии, согласно которой вторжение в Украину должно именоваться "специальной военной операцией".
- С начала войны в России заблокировали сайты десятков независимых СМИ, тысячи различных ресурсов, а также соцсети Twitter, Facebook и Instagram.
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