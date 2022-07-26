Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN-сервисов

В марте-июле 2022 года Россия вышла на второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов для обхода блокировок в интернете. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику AppMagic.

За первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 миллионов раз. В январе 2022 года было всего два миллиона скачиваний, Россия тогда занимала по этому показателю 16-е место в мире. Больше всего VPN искали пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

Рост числа загрузок VPN-сервисов за последние пять месяцев эксперты, опрошенные РБК, связали с блокировкой соцсетей после начала войны в Украине, а также с ограничениями доступа к ряду популярных VPN, которыми ранее пользовались россияне.

Технический директор "Роскомсвободы" Станислав Шакиров связал увеличение скачиваний в основном с ростом числа новых пользователей VPN в России. По оценке Шакирова, доля пользователей VPN в России может приближаться к 30 процентам, что сопоставимо с показателями Китая.

На первом месте по скачиванию VPN-сервисов за последние полгода оказалась Индия, также в пятерку вошли Пакистан, Индонезия и США, следует из данных AppMagic.