Россия запретила некоторым судам проход через Керченский пролив

Россия запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", – цитирует ТАСС ведомство.

Российские власти пока не комментировали эту информацию.