Россия запретила некоторым судам проход через Керченский пролив

Россия запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", – цитирует ТАСС ведомство.
Российские власти пока не комментировали эту информацию.
- 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, в результате частично обрушилось дорожное полотно и загорелся поезд, перевозивший горючие материалы. Погибли четыре человека – водитель взорвавшегося грузовика и пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом.
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