Россия запретила въезд заместителю министра внутренних дел Черногории македонцу Зорану Миляничу, сообщается на сайте министерства иностранных дел. Это стало ответом на предоставление Черногорией политического убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.

Исмаилов получил убежище в Черногории в октябре, решение приняло МВД страны. В России ему заочно предъявлены обвинения в убийствах. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорён его брат Рафик. Защита бизнесмена утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.

В сообщении МИД говорится, что запрет на въезд для заместителя министра стал ответом на "недружественный шаг" — предоставления убежища гражданину, разыскиваемому за совершение особо тяжких преступлений. Черногорские власти ситуацию пока что не комментировали.