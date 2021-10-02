Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов запросил политического убежища в Черногории. Об этом сообщает местная газета Vijesti со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Это может поставить под вопрос его экстрадицию, отмечает издание. Предприниматель был задержан в Подгорице 1 октября по запросу России. Там он обвиняется в организации заказных убийств, ему грозит пожизненное заключение.

Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов долларов. Он был основателем бизнес-группы АСТ. Ей принадлежали крупнейший в России Черкизовский рынок, ресторан "Прага" на Арбате в центре Москвы, гостиничный бизнес и издательства. Предпринимателю принадлежал отель "Мардан Палас" в Анталии, строительство которого оценивали в полтора миллиарда долларов.

СМИ неоднократно связывали Черкизовский рынок с организованной преступностью. Проблемы с бизнесом у Исмаилова начались в 2009 году. Тогда правоохранительные органы провели обыски на Черкизовском рынке и в офисах Исмаилова.

Это случилось после того, как премьер-министр России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что на одном из рынков скопились контрабандные товары больше чем на 2 миллиарда долларов. "Борьба [с контрабандой] вроде бы ведётся, а результатов чего-то мало, заявил тогда премьер-министр. — Результатом борьбы должны быть посадки в тюрьму. Где посадки?"

Рынок был закрыт, на его месте власти Москвы пообещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместо этого там были возведены жилые дома общей площадью больше ста тысяч квадратных метров.

В 2015 году Исмаилов был признан банкротом. В 2017 году — заочно арестован по делу убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилёва. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорён его брат Рафик. Исполнитель преступления пошёл на сделку со следствием и получил 13 лет колонии. Защита Тельмана Исмаилова утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.