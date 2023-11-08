МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинеса, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина и детской омбудсвумен Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет ТАСС.

Ранее ведомство уже объявило в розыск двух других судей МУС: Томоко Аканэ и Розарио Сальваторе Айталу, а также прокурора МУС Карима Ахмада Хана. Против них в России возбуждено дело о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и подготовке к нападению на президента.

Дело против представителей МУС возбудили после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в незаконном перемещении украинских детей в Россию. Это оценивается как военное преступление. МУС не признаёт иммунитет глав государств, если речь идёт о расследовании военных преступлений.

Также в сентябре МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью МУС Бертрама Шмитта. По какой статье разыскивают их, неизвестно.