Би-би-си: из России сейчас можно улететь только в 19 стран

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года небо вокруг России по многим направлениям оказалось фактически закрыто. Ограничены полёты и внутри России: 11 аэропортов на юге страны не работают более трёх месяцев. О ситуации с авиацией рассказывает Би-би-си.

США, Канада и страны Европы, за исключением Сербии, запретили российским самолётам находиться в своём воздушном пространстве в ответ на российскую агрессию в Украине. Западные перевозчики тоже прекратили летать в Россию. В результате количество прямых авиарейсов из России сократилось на 62%: сейчас из страны можно улететь лишь в 19 стран.

Теперь россиянам, чтобы попасть в страны с закрытым небом, нужно лететь с пересадками. Главным транспортным хабом стал турецкий Стамбул. Ещё одним "окном" в Европу остаётся Белград. Сербия не присоединилась к европейским санкциям и сейчас её самолёты летают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В Европу можно попасть и через страны Персидского залива.

Внутри России авиационное сообщение также ограничено: в день вторжения в Украину Росавиация запретила полёты в 11 аэропортов на юге страны. С тех пор запрет продлевался 18 раз, в последний - до 18 июня. Из популярных южных направлений сейчас доступен только Сочи.