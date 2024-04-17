Россиянам, живущим в Литве, запретят слишком часто ездить в Россию

Комитет литовского Сейма по национальной безопасности в среду одобрил предложение ограничить число поездок на родину для живущих в Литве россиян и белорусов. Согласно принятому решению, гражданам Беларуси или России, постоянно живущим в Литве, разрешается выезжать в эти страны не чаще одного раза в три месяца. В противном случае их виды на жительство в Литве могут быть аннулированы.

Комитет Сейма считает, что слишком частые поездки в Россию и Беларусь могут создавать угрозу национальной безопасности, сообщает портал Delfi.lt.

В литовском парламенте назвали это решение компромиссным. Ранее депутаты предлагали ограничить въезд и выдачу видов на жительство для граждан Беларуси, не являющихся высококвалифицированными работниками, а уже живущих в Литве белорусов депортировать.

После вторжения российских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России.