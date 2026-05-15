Россияне готовы к протестам?

Служба внешней разведки РФ заявила, что Служба безопасности Украины якобы организует работу по "расшатыванию ситуации" в России под видом распространения патриотического контента. В СВР заявляют: с конца апреля через фейковые аккаунты, зарегистрированные на имена лидеров общественного мнения, власти Киева рассылают предложения о покупке Z-каналов. Цель – якобы подмена контента этих каналов и распространение "дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России". При этом никаких конкретных каналов, которым поступили предложения о продаже или которые уже были "куплены", в Службе внешней разведки не назвали.

Провоенные блогеры часто критикуют военное руководство страны за нерешительность и непоследовательность действий на фронте. В последнее время не щадят они и Путина. Z-блогер Егор Гузенко открыто говорил, что потерял доверие к президенту, поскольку тот "не смог обеспечить безопасность наших родных в глубоком тылу". Правда, после этих слов Гузенко был отправлен в "штурм". Активно критиковало провоенное сообщество и блокировки в интернете.

На фоне блокировок, усталости от войны и участившихся ударов по российскому тылу настроения в стране начинают меняться. Доля граждан, допускающих массовые протесты, уже достигла 20%, и это максимальное значение за два года, говорят в "Левада-Центре". Социологи отмечают, что теперь протестовать готова не только молодёжь, но и люди постарше, из маленьких городов и хуже устроенные в жизни.

С марта этого года, впервые за долгое время, начал снижаться рейтинг Путина. ВЦИОМ фиксировал падение несколько недель подряд. Видимо, чтобы спасти рейтинг президента, провластные социологи решили поменять подход: они начали проводить не только телефонные опросы, но и поквартирные, то есть опрашивать людей лично. В итоге уровень доверия Владимиру Путину вырос и составил 72,1% по сравнению с 71% в прошлом опросе.

О настроениях в России, а также о том, как Кремль спасает падающий рейтинг власти, говорим в программе "Лицом к событию" с социологом Николаем Митрохиным.