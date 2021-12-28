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Россияне потратили на прививочные туры за границу 310 млн рублей

С сентября 2021 года в прививочные туры за границу выехали более шести тысяч российских туристов. В общей сложности они потратили на поездки за иностранной вакциной от коронавируса около 310 миллионов рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Самым популярным направлением прививочных туров стала Хорватия. Там можно поставить бесплатную прививку рядом вакцин, в том числе Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Второе по популярности направление – Сербия, где бесплатны Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm, третье – Болгария (Pfizer и Johnson & Johnson). В топе также оказались Армения, Греция, Словения и Германия.

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По данным туроператоров, россияне чаще всего прививаются вакциной Johnson & Johnson, поскольку она однокомпонентная. Для остальных вакцин требуются две поездки. Чаще всего в прививочные туры ездят жители Москвы и Подмосковья.

По данным туроператоров, в среднем в неделю поступает от 20 до 100 заявок от желающих пройти полный курс иммунизации за рубежом или получить бустерную дозу прививки иностранной вакциной. В среднем одна такая поездка обходится в 51 тысячу рублей на человека.

  • В середине декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне, которые привились от коронавируса иностранными вакцинами и те, у кого обнаружили антитела, смогут получить QR-код на полгода.
  • Россияне, привитые российской вакциной "Спутник V", могут получить европейский сертификат о вакцинации, если поставят бустерную прививку препаратом Pfizer или Moderna в Италии.
  • В России, по официальным данным, полную вакцинацию от коронавируса прошли уже 65,5 миллионов человек (45,5 процентов населения). 28 декабря было выявлено 21 922 случая заражения – это минимальный показатель за три месяца. Погибло за сутки 935 человек.

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