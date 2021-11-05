Италия выдаст сертификат ЕС привитым "Спутником" после бустера Pfizer

В Италии привитые незарегистрированными в Евросоюзе российской вакциной "Спутник V" и китайской Sinovac смогут получить бустерную дозу препарата Pfizer или Moderna для получения европейского COVID-сертификата. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, передаёт агентство ANSA.

По словам министра, привиться одной дозой Pfizer или Moderna для получения европейского электронного COVID-паспорта — смогут те, кто прошел полный цикл вакцинации иностранной вакциной в течение последних шести месяцев.

"Спутник V" официально одобрен в двух странах ЕС – Венгрии и Словакии. В августе Евросоюз договорился о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции с не входящей в ЕС Сан-Марино – небольшой республикой, окружённой со всех сторон территорией Италии. Большинство жителей Сан-Марино привиты российской вакциной "Спутник V".

Цифровой европейский COVID-сертификат – документ, в который вносятся данные о вакцинации, о тестировании на коронавирус или о перенесённой болезни. Создание такого сертификата было одобрено на уровне ЕС для того, чтобы облегчить поездки по Евросоюзу. Как правило, полностью привитые люди освобождаются от необходимости карантина или тестирования при поездках. Однако в сертификат могут быть внесены только прививки, сделанные одобренными в ЕС препаратами (Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen). Для Венгрии, Словакии и Сан-Марино – сделаны исключения.

В конце октября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA)не сможет до конца года принять решение об одобрении российской вакцины "Спутник V", так как некоторые необходимые для этого данные по-прежнему отсутствуют. ЕМА начало процесс экспертизы "Спутника V" в марте.

В России за сутки зарегистрировали 40 735 новых случаев заражения COVID-19 . Умерли за последние сутки 1192 больных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Новые случаи заражения зафиксированы во всех российских регионах, включая аннексированный Крым. Общее число заболевших за время пандемии превысило 8,7 миллионов человек. Умерли, по официальным данным, более 244 тысяч. Независимые демографы считают, что смертность занижается приблизительно в три раза.