В 2022 году россияне купили больше всех недвижимости в Дубае

В прошедшем году россияне стали главными покупателями недвижимости в Дубае. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные риелтерской компании Betterhomes. В 2022 году российские граждане заключили более 86 тысяч сделок с дубайской недвижимостью на общую сумму около 75 миллиардов долларов - почти на 80% больше, чем в 2021. За год цены на дома и квартиры в Дубае выросли на 11%.

По мнению аналитиков Betterhomes, ранее россияне были нишевой группой на дубайском рынке, но спрос на жильё в эмирате резко возрос после начала российского военного вторжения в Украину. Российские покупатели обошли традиционных лидеров - Великобританию, Индию и Италию. Богатые граждане Китая, которые раньше также проявляли большой интерес к недвижимости в Дубае, в прошлом году снизили число покупок: это связано с коронавирусными ограничениями в стране.

Российские покупатели недвижимости в ОАЭ - богатые люди. По словам генерального директора Betterhomes Райана Махони, россияне покупают недвижимость в самых престижных районах Дубая – в элитных жилых комплексах, часто с видом на Персидский залив. Эксперты считают, что резкий рост покупок связан с западными санкциями, которые лишили состоятельных россиян возможности вести дела во многих других странах, в частности, в государствах Европейского союза и США. В Дубае появились дорогие русские рестораны и клубы, проходят концерты российских эстрадных звёзд.

Ранее издание "Важные истории", изучив базу данных иностранных владельцев квартир и домов в Дубае, обнаружило в списках покупателей почти 100 россиян, имеющих прямое или опосредованное отношение к государственной службе. В дубайском реестре больше 40 бывших и действующих российских политиков и их ближайших родственников, около 30 чиновников, около 30 руководителей госструктур, больше 10 приближенных к власти бизнесменов и примерно столько же россиян, предположительно связанных с организованной преступностью. Многие из попавших в список политиков и чиновников, вопреки закону, не упоминали о своих домах и квартирах в декларациях.