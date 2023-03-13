Российский шахматист, выступивший против войны, стал чемпионом Европы

Россиянин Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам, который проходил в сербском курортном городке Врнячка-Баня.

Отмечается, что российские гроссмейстеры выступали на турнире под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), это было условием их участия в чемпионате. По итогам соревнований Сарана и ещё двое россиян, Андрей Есипенко и Давид Паравян, занявшие восьмое и одиннадцатое место соответственно, добились права участвовать в Кубке мира ФИДЕ, который пройдёт в августе в столице Азербайджана Баку.

В марте прошлого года Алексей Сарана выступил против войны в Украине и принял решение не возвращаться в Россию, оставшись в столице Сербии Белграде после одного из шахматных турниров. "Действия наших властей вызывают полное отвращение. Я с ними не согласен, но не могу на них повлиять. Мне не нравится эта война, её причины ужасны", - заявил тогда Сарана.

По данным СМИ, за последний год из-за несогласия с политикой властей и войной в Украине Россию покинули как минимум семь известных гроссмейстеров: кроме Сараны, это Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев, Александр Предке, Кирилл Алексеенко, Никита Витюгов и Александра Костенюк. Последняя, являясь многократной чемпионкой мира по шахматам, сменила спортивное гражданство и перешла в женскую сборную Швейцарии.

Вместе с тем ряд шахматистов, в их числе - один из самых известных в мире российских гроссмейстеров Сергей Карякин, публично поддержали так называемую "специальную военную операцию" в Украине.

В конце февраля текущего года Федерации шахмат России официально перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую федерацию.