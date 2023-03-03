Шахматистка, гроссмейстер Костенюк перешла в сборную Швейцарии

Российская чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк сообщила в пятницу, что перешла в женскую сборную Швейцарии. Она написала об этом в своём инстаграме. На сайте Международной шахматной федерации (FIDE) напротив её фамилии теперь тоже стоит значок швейцарского флага.

О планах перейти в швейцарскую сборную Костенюк сообщала ещё в начале января. Она живёт в Швейцарии вместе с семьёй. Швейцарская федерация шахмат (FSE) заявляла, что Костенюк при необходимости сможет выступать из в составе мужской сборной страны.

С начала войны России против Украины это первая российская спортсменка высокого уровня (как среди женщин, так и среди мужчин), сменившая спортивное гражданство. В марте 2022 года шахматистка подписала открытое письмо, осуждающее российское военное вторжение в Украину.