Россиянина Винника вывезли из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

Россиянина Александра Винника перевезли из Греции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его семью.

Вчера самолет с россиянином вылетел из Парижа в Афины для дальнейшей экстрадиции в США. Из Греции Винник был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона ему дали позвонить домой. "Все произошло и было обставлено как похищение",— сказали в семье Винника РИА Новости.

Накануне Парижский суд утвердил решение США об отзыве запроса на экстрадицию Винника и окончании дела против него во Франции. При этом адвокат россиянина пояснил, что фактически Винника не освободят, поскольку его должны будут сразу же взять под стражу для передачи Греции. После прибытия в Афины Винник исчез, сообщили адвокаты.





28 июля россиянин повторно попросил политического убежища в Греции.

Греческий адвокат Винника Зои Константопулу не исключает, что США добиваются его выдачи для последующего обмена на осуждённых в России американцев.

Александр Винник – бывший оператор платформы по продаже биткоинов. В июле 2017 года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняли россиянина в отмывании и махинациях с криптовалютой.

В 2020 году его выдали Франции, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание средств. Французская юстиция обвиняла его во взломе электронной почты нескольких тысяч пользователей и вымогательстве у них денег.

Александр Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием. Он признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.