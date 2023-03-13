Российская футбольная сборная сыграет на турнире стран Центральной Азии

Сборная России по футболу сыграет на первом мужском чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации CAFA, вместе с командами Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и киргизской сборной. Это первый официальный турнир с участием российской команды с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Об участии России сообщила пресс-служба Федерации футбола Таджикистана, — передаёт Таджикская служба Радио Свобода. Результаты матчей будут учитывать в рейтинге ФИФА, сообщил пресс-секретарь федерации Фаридун Салиев в интервью российскому каналу "Матч ТВ". Игры пройдут в июне, предположительно, в Ташкенте и Бишкеке.

CAFA проводит локальные турниры между шестью странами в футболе, мини-футболе и пляжном футболе, — рассказывает Sports.ru. Организация была создана по инициативе Ирана, её президент — старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустам Эмомали.

После российского вторжения в Украину европейские сборные отказались играть с командой России в знак солидарности с Киевом. Российская команда была отстранена от отбора на чемпионат мира. Ей не удалось организовать товарищескую игру с Боснией, было сыграно три матча с киргизской, таджикской и узбекской сборными.

На этом фоне Российский футбольный союз заявил, что рассматривает возможность перейти из европейской футбольной ассоциации - УЕФА - в Азиатскую футбольную конфедерацию. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято на исполкоме РФС 31 марта.

Переход в Азию, потенциально, разблокирует российским сборным международные турниры. Однако российским клубам придётся выступать в азиатских соревнованиях вместо Кубка Европы и Лиги чемпионов. Эти турниры менее престижны в мире, в них платятся минимальные, по сравнению с европейскими, призовые, а командам из европейской части России придётся совершать многочасовые перелёты на матчи.