Российская поэтесса стала лауреатом Лейпцигской литературной премии

Российская писательница и поэтесса Мария Степанова стала лауреатом Лейпцигской литературной премии. Об этом сообщает Deutsche Welle. Премия присуждена Степановой за стихотворный сборник "Девочки без одежды" с формулировкой "за безусловность, с которой она настаивает на поэтическом восприятии мира".

"Она способствует тому, что неимперская Россия обретает литературный голос - достойный того, чтобы его услышали по всей Европе," - отметили в жюри.

Лейпцигская литературная премия - одна из самых престижных в Германии. Она вручается ежегодно в рамках международной книжной ярмарки в Лейпциге. Степанова получит свою награду 26 апреля 2023 года.