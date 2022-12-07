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Российская поэтесса стала лауреатом Лейпцигской литературной премии

Мария Степанова

Российская писательница и поэтесса Мария Степанова стала лауреатом Лейпцигской литературной премии. Об этом сообщает Deutsche Welle. Премия присуждена Степановой за стихотворный сборник "Девочки без одежды" с формулировкой "за безусловность, с которой она настаивает на поэтическом восприятии мира".

"Она способствует тому, что неимперская Россия обретает литературный голос - достойный того, чтобы его услышали по всей Европе," - отметили в жюри.

Лейпцигская литературная премия - одна из самых престижных в Германии. Она вручается ежегодно в рамках международной книжной ярмарки в Лейпциге. Степанова получит свою награду 26 апреля 2023 года.

  • Мария Степанова - известная российская поэтесса и прозаик. Она лауреат многих российских премий в области литературы, в том числе премии Андрея Белого, премии "Московский счёт" (трижды) и национальной литературной премии "Большая книга". Стихи и проза Степановой переведены на многие языки. Её книга "Памяти памяти" в 2021 году вошла в шорт-лист международной Букеровской премии - главной литературной премии мира, а в этом году получила французскую премию за лучшую иностранную книгу.

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