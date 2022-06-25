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С начала войны авиакомпании России терпят рекордные убытки

В первом квартале 2022 года российские авиакомпании получили рекордный за последние восемь лет убыток. В мае грузопоток сократился на 75% по сравнению с маем 2021 года. Среди причин – санкции, введённые против России после её вторжения в Украину, и закрытые из-за войны аэропорты на юге России. О ситуации на авиарынке сообщается в докладе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Согласно докладу, за три месяца 2022 года совокупный убыток всех авиакомпаний составил 61,1 миллиарда рублей. При этом убыток за тот же период в 2021 году оценивался в 33,3 миллиарда рублей, а в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 авиарейсы были ограничены или отменены, – 55,5 миллиарда рублей.

После введения санкций из-за нападения России на Украину "грузовые перевозки практически остановлены, в первую очередь из-за закрытия международных перевозок". В АЭВТ не ожидают восстановления грузопотока, "как минимум до окончания действия санкций".

"Пассажирские перевозки также демонстрируют снижение объёмов, хотя и не столь масштабное", говорится в докладе. В начале 2022 года фиксировалось увеличение пассажиропотока: в январе было перевезено на 47%, а в феврале – на 30% больше пассажиров, чем годом ранее. После российского вторжения в Украину "ситуация диаметрально изменилась": в марте пассажиропоток сократился на 20%, в апреле – на 28%, в мае – на 24% по сравнению с прошлым годом.

В АЭВТ не могут спрогнозировать, насколько ухудшится финансово-экономическая устойчивость авиакомпаний в дальнейшем, но надеются на поддержку государства для "обеспечения стабильной работы отечественной авиатранспортной отрасли".

  • После вторжения России в Украину США, Канада и большинство стран Европы закрыли своё небо для российских самолётов и прекратили выполнять рейсы в Россию. В результате количество прямых авиарейсов из России сократилось на 62%: сейчас из страны можно улететь лишь в 19 стран.
  • Ограничены полёты и внутри России. С начала войны Росавиация запретила полёты в 11 аэропортов на юге страны. Из популярных южных направлений сейчас доступен только Сочи.

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