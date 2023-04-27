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Российские банки оформили каникулы по 188 300 кредитам участникам войны в Украине

Российские банки оформили каникулы по 188 300 кредитам участникам войны в Украине и членам их семей на общую сумму в 72,4 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центробанком.

Федеральный закон, позволяющий отсрочить платежи по кредитам для участников войны, мобилизованных и их близких вступил в силу в начале октября 2022 года. Центробанк не сообщает, сколько из отсроченных кредитов приходится на военнослужащих, а сколько на их родственников.

ЦБ опубликовал первую статистику по кредитным каникулам для мобилизованных в декабре: тогда военнослужащим и членам их семей отложили выплаты по 101,5 тысяч займов на сумму 45,4 млрд рублей. Меньше чем за полгода рост числа отсроченных платежей составил 86 процентов.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал также принятый закон о списании кредитов погибшим военнослужащим, число таких займов Центробанк не приводит.

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