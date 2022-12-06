Война в кредит. Россияне не спешат платить по долгам

Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам в российских банках по результатам октября побил очередной исторический рекорд – 631 миллиард рублей. При этом число новых потребительских кредитов, которые граждане России оформили в банках в октябре, также достигло максимума с начала года, перевалив за 2 миллиона 300 тысяч займов. За счет этого роста доля кредитов с просрочкой более 90 дней даже чуть снизилась. Падение составило 0,1 процента.

Кредитные каникулы вовсе не означают, что по долгам рано или поздно не придется платить

Установление рекорда по объему просроченных кредитов – уже достаточный повод, чтобы обратить на это внимание. Тот факт, что доля "плохих" долгов у россиян на этом фоне не выросла, мог бы считаться хорошим знаком, если бы не одно обстоятельство. По данным Банка России, на конец октября российские банки предоставили военнослужащим (включая мобилизованных) и членам их семей более 100 тысяч кредитных каникул на общую сумму, превышающую 45 миллиардов рублей. А поскольку окончательное решение о кредитных каникулах было принято только в конце сентября, основная масса пришлась именно на октябрь.

Тут, кстати, не следует забывать, что кредитные каникулы вовсе не означают, что по долгам рано или поздно не придется платить. Так что полученная мобилизованными льгота – это не более чем отсрочка, которая до поры до времени позволяет банкам сохранять видимость относительной стабильности.

Гораздо более красноречивая картина наблюдается на рынке микрозаймов, где никаких кредитных каникул не предполагается. Доля "плохих" кредитов с просрочкой свыше 90 дней тут подскочила на конец октября до 43 процентов, а их общее количество вплотную приблизилось к семи миллионам.

Никаких признаков "бума" на российском потребительском рынке не наблюдается

В Банке России пока не склонны бить тревогу. Более того, предпринятый цикл снижения процентных ставок в апреле-сентябре был нацелен в том числе и на то, чтобы вывести российских потребителей из ступора, в который они впали после начала войны, и стимулировать платежеспособный спрос. Так что зафиксированное в октябре рекордное число выданных банками потребительских кредитов, и даже очередной рекорд по объему просроченных долгов были бы оправданы, если бы все это сопровождалось потребительским бумом в России.

В условиях санкций были бы велики шансы на то, что удовлетворять этот – в том числе отложенный с весны – спрос будут "отечественные производители". Однако никаких признаков "бума" на российском потребительском рынке не наблюдается.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в октябре вырос по сравнению с сентябрем всего лишь на один процент или на 40 миллиардов рублей. И этот рост объясняется двумя факторами. Во-первых, в октябре после сезонного снижения возобновился рост цен на плодоовощную продукцию. А во-вторых, из-за проблем с обмундированием и снаряжением многим мобилизованным пришлось собираться на войну за свой счет. При этом по сравнению с октябрем прошлого года оборот розничной торговли все еще был ниже почти на 10 процентов.

Значительная часть россиян давно уже живет "от кредита до кредита"

Наконец, еще одна цифра. Если торговля в октябре прибавила 40 миллиардов рублей, то долги россиян перед банками выросли на 75 миллиардов. То есть даже если допустить, что весь месячный прирост в рознице был обеспечен исключительно за счет наращивания долгов, возникает вопрос, куда делись еще 35 миллиардов рублей потребительских кредитов.

С одной стороны, значительная часть россиян давно уже живет "от кредита до кредита", отдавая значительную долю новых потребительских займов в погашение старых. С другой – если бы деньги просто вернулись кредиторам, не было бы такого роста кредитного портфеля российских банков.

Впрочем, тут даже гадать нечего. Их вывезли из страны те, кто, получив повестку, не отправились покупать бронежилеты и теплые носки, а сразу рванули в сторону границы. А заодно и те, кто предпочли не дожидаться письма из военкомата. Так что если где-то и вырос платежеспособный спрос на товары и услуги за счет рекордного числа выданных в России потребительских кредитов, то произошло это в Грузии, Армении, Казахстане, Турции, Монголии, наконец.

Что самое неприятное, в октябре снова поползла вверх инфляция – "налог на бедных"

В России же имеем следующую картину: уровень потребления рухнул на 10 процентов, а долговая нагрузка выросла. И произошло это не в допандемийной Европе с тогдашней дефляцией и почти нулевыми ставками по банковским кредитам, а в сегодняшней России, где средний уровень ставок по потребительским кредитам колеблется около 20 процентов годовых. При такой стоимости долга рост кредитного портфеля банков означает дополнительное снижение реальных располагаемых доходов населения. Закредитованные домохозяйства вынуждены все большую часть семейного бюджета тратить на обязательные выплаты по кредитам.

При этом, что самое неприятное, в октябре снова поползла вверх инфляция – "налог на бедных". И надежд на то, что она остановится, никаких. Правительство резко наращивает государственные расходы, причем львиная доля дополнительных трат связана либо с войной, либо с военным производством. Внутреннее производство "гражданских" товаров конечного потребления не выдерживает конкуренции за трудовые, финансовые и материальные ресурсы.

Так что компенсировать ростом производства дополнительное количество денег, которое вбрасывается в экономику, не получится. А это значит, что по мере роста цен Банк России опять начнет "закручивать гайки" – повышать ставки. Кредиты снова подорожают. И возможности разорвать этот "замкнутый круг" пока на горизонте не просматривается.