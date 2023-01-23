Российские банки заменят Apple и Google Pay платёжными стикерами

Российские банки "Сбер" и "Альфа" планируют внедрить платежные стикеры с NFC-чипом, которые нужно будет клеить на телефон, для замены не работающих в России Apple Pay и Google Pay. Первые партии стикеров раздадут бесплатно, — говорится в сообщениях в официальных аккаунтах банков в Telegram.
В пресс-службе "Сбера" заявили, что тестирование платежных стикеров начнется с февраля. Чтобы стикер заработал, нужно будет снять защитный слой и наклеить его в нижней части на задней панели смартфона.
В Альфа-банке, согласно сообщению в телеграм-канале, уже раздают стикеры клиентам не в качестве эксперимента, а в качестве уже работающей новой услуги.
Ранее о планах запустить аналогичный сервис сообщал банк "Тинькофф". Согласно декабрьскому сообщению пресс-службы, банк тестировал платёжные стикеры и планировал внедрить их на рынок в январе 2023 года.
- После начала полномасштабной войне в Украине платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекращают работу в России. Банковские карты, выпущенные российскими банками, перестали принимать за границей, Apple Pay и Google Pay в России перестали работать.
- После отключения Apple и Google Pay благотворительные организации в России заявили, что благотворительные пожертвования значительно сократились. Например, фонд "Подари жизнь" лишился 400 тыс. рублей в месяц за все подписки, сделанные через сервис PayPal, 1 млн рублей в месяц за подписки через Apple Pay и Google Pay, а также 1,8 млн рублей в месяц из-за отказа продлевать подписки самими пользователями.
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