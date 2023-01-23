Российские банки заменят Apple и Google Pay платёжными стикерами

Российские банки "Сбер" и "Альфа" планируют внедрить платежные стикеры с NFC-чипом, которые нужно будет клеить на телефон, для замены не работающих в России Apple Pay и Google Pay. Первые партии стикеров раздадут бесплатно, — говорится в сообщениях в официальных аккаунтах банков в Telegram.

В пресс-службе "Сбера" заявили, что тестирование платежных стикеров начнется с февраля. Чтобы стикер заработал, нужно будет снять защитный слой и наклеить его в нижней части на задней панели смартфона.

В Альфа-банке, согласно сообщению в телеграм-канале, уже раздают стикеры клиентам не в качестве эксперимента, а в качестве уже работающей новой услуги.

Ранее о планах запустить аналогичный сервис сообщал банк "Тинькофф". Согласно декабрьскому сообщению пресс-службы, банк тестировал платёжные стикеры и планировал внедрить их на рынок в январе 2023 года.