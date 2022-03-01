Американские платёжные системы Visa и Mastercard заблокировали несколько российских банков из-за санкций, введённых после вооружённого вторжения России на территорию Украины.

Клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться платёжными картами за границей и делать покупки в зарубежных интернет-магазинах. Сервисы Google Pay и Apple Pay будут недоступны. В России расплачиваться картами будет можно, так как внутри страны платежи обрабатываются Национальной системой платежных карт.

О том, какие именно финансовые учреждения попали под ограничения, не уточняется. Ранее санкции затронули ВТБ, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк.

Обе платёжные системы заявили, что отправят по два миллиона долларов на гуманитарную помощь.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.

США, Канада, Евросоюз, Великобритания в ответ санкции против первых лиц страны и финансовых институтов, в том числе Центробанка.

Из-за ситуации вокруг Украины ограничения в отношении российского парламента и президента России ввела Япония. В санкционный список Токио также включил главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба России Валерия Герасимова, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

Японские ограничения также затрагивают почти 50 государственных ведомств, банков и компаний, среди которых ФСБ, Центробанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, корпорации "Сухой" и "МиГ".