Лоббисты из РФ убеждали политиков из ЕС признать аннексию Крыма

Связанный с Кремлём и Госдумой российский политтехнолог Саргис Мирзаханян и его незарегистрированная лоббистская группа "Международное агентство актуальной политики" с 2014 года сотрудничали с лояльными России европейскими политиками. Через них в парламентах стран Евросоюза или в отдельных регионах лоббировались резолюции, призывавшие отменить санкции в отношении России и признать аннексированный Крым российской территорией. Это следует из совместного расследования "Важные историй", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil. Оно основывается электронной почте Мирзаханяна, письма из которой были обнародованны украинскими хакерами. Утечка содержит порядка 20 тысяч писем с 2007 по 2017 год.

На момент аннексии Крыма Мирзаханян занимал должность помощника депутата Госдумы Игоря Зотова. Он также был членом экспертного совета комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и имел связи с администрацией президента России. Одним из тех с кем он чаще всего контактировал по электронной почте был Инал Ардзинба, который тогда работал под началом Владислава Суркова в президентской администрации.

По данным расследователей, Мирзаханян и его группа лоббистов имеют отношение к проекту резолюции Совета итальянского региона Венето, которую внёс депутат Стефано Вальдегамбери. Она была принята в мае 2016 года. В её тексте говорилось, что Евросоюз проводит "дискриминационную и несправедливую с точки зрения принципов международного права" политику в отношении аннексированного Крыма и призывалось к отмене санкций. Совет Венето стал первым европейским политическим институтом, который открыто признал Крым частью России. При этом текст резолюции был в почте у Мирзаханяна ещё за месяц до её принятия. Также среди писем был обнаружен документ, в котором был некий "план действий" и указывалось, что резолюцию готовы поддержать 29 депутатов Совета Венето.

Впоследствии ещё два итальянских региона - Лигурия и Ломбардия - приняли схожие пророссийские резолюции. Депутат Вальдегамбери на запрос журналистов не ответил.

Из почты Мирзаханяна также стало известно, что резолюцию Венето планировали внести в итальянский парламент. В одном из писем говорится, что этим займётся сенатор Паоло Тосато - коллега Вальдегамбери по правой партии "Лига Севера". При этом в конце документа был в раздел с названием "Смета", в котором говорилось: "20 000 EUR + 20 000 EUR (внесение), в случае успешного голосования +15 000 EUR в каждом случае". Впоследствии Тосато внёс в парламент проект резолюции, который был отклонён сенаторами.

Аналогичный итальянскому документ в то же время был внесён и в австрийский парламент. Это сделал депутат Йоханнес Хюбнер от правой Австрийской партии свободы. Резолюция была отклонена. Эта инициатива была также описана в документе из почты Мирзаханяна. В разделе смета было указано: "20 000 EUR, в случае успешного голосования +15 000 EUR". Тосато и Хюбнер отрицают, что получили от России деньги за внесение резолюций в парламенты своих стран.

В почте Мирзаханяна были подобные планы по аналогичным резолюциям для парламентов Латвии и Греции, а также для Парламентской ассамблеи совета Европы. Однако о слушаниях по таким документам там не сообщалось.

Единственной страной, в которой за подобную австрийской и итальянской резалюциям проголосовал национальный парламент стал Кипр. В принятом в 2016 году документе также требовалось снять персональные санкции с отдельных граждан России и соблюдать Минские договоренности заключённые Киевом и Москвой из-за конфликта на востоке Украины. В почте Мирзаханяна предварительный текст резолюции был согласован за неделю до голосования, но о финансировании кого-либо из депутатов Кипра речи не идёт. Однако в том же году, российско-кипрский бизнесмен Сергей Козлов пожертвовал 15 тысяч евро Прогрессивной партии трудового народа, лидер которой, Андрос Киприану, внёс резолюцию в парламент страны.

В разговоре с журналистами Киприану признал, что деньги Козлова могли быть "благодарностью" партии за резолюцию, но они не поступали ему лично.

Расследователи также обнаружили, что команда Мирзаханяна организовывала поездки правых европейских депутатов в аннексированный Крым и их участие в различных форумах на полуострове. В почте лоббиста также была обнаружена переписка с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, в которой обсуждалась идея привезти на российские выборы 2018 года многочисленную делегацию из иностранных наблюдателей. В неё должны были войти всё те же правые европейские депутаты. Приглашающей стороной выступал Российский фонд мира, который возглавляет сам Слуцкий. Наблюдателям оплачивали перелёт, проживание и расходы, а общий бюджет проекта составлял 68 тысяч евро.

Согласно кодексу поведения международных наблюдателей, они не должны получать финансирование от правительств, на территории которых проходят выборы. Это может поставить под сомнение выводы наблюдательной миссии и привести к конфликту интересов.

Леонид Слуцкий и Саргис Мирзаханян на запрос расследователей не ответили.