Россия пригласила наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию представителей праворадикальных движений Европы и пророссийских партий. Об этом сообщает Би-би-си.

С 25 июня участки для голосования посещают представители европейских движений. Несмотря на то, что иностранные наблюдатели не предусмотрены законом, их визиты освещают центральные СМИ, включая государственные каналы и информационные агентства.

На голосование посмотрели и отчитались о том, что на нём нет нарушений главный редактор праворадикального шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук, депутат Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии” Штефан Койтер, его однопартиец из городского парламента Берлина Норберт Линдеманн, координатор "Бессмертного полка Черногории" Игор Дамьянович, представители правоконсервативной итальянской партии “Лига Севера”, латвийского консервативного движения “Действие”, правой партии "Альтернатива болгарского возрождения” и регулярно цитирующаяся российскими прокремлёвскими СМИ депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк.

По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, на московских участках и в общественном штабе работают наблюдатели из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. При этом называть их наблюдателями неправильно, заявил Би-би-си руководитель рабочей группы в Общественной палате Максим Григорьев. Он сказал, что это приглашённые эксперты.

Григорьев не смог ответить на вопрос, кто конкретно финансирует их прибытие. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц заявил, что фактически иностранцы занимаются имитацией наблюдения, при этом финансирование их визитов скрывается.

Движение "Голос" накануне опубликовало "Предварительное заявление о ходе предварительного голосования по изменению Конституции России". В нём говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования, вероятных вбросах бюллетеней и принуждении граждан к участию в голосовании. Председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила движение в том, что оно деградировало и не соответтсвует своим целям.