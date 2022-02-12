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Российские лыжницы впервые за 16 лет завоевали золото в эстафете в Пекине

Российские лыжницы - участницы стафетной гонки 4 х 5 километров на Олимпиаде, Пекин, 12 февраля 2022 года

Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафетной гонке 4 х 5 километров на Олимпиаде в Пекине. Это первая победа россиянок после зимних Игр в Турине в 2006 году.

Второе место в гонке заняла команда Германии. На третьем месте спортсменки из Швеции.

На Играх в Пекине из-за многочисленных нарушений антидопингового законодательства российские атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России. Использование государственной символики – флага и гимна – запрещено.

В неофициальном медальном зачёте Россия находится на восьмом месте. На первом месте находится Норвегия, на втором – Германия, на третьем – США.

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