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Российские НКО сообщили Совету Европы о неисполнении решения ЕСПЧ о свободе собраний в России

Одиннадцать российских некоммерческих организаций обратились в Совет Европы с докладом о ситуации со свободой собраний в России. Согласно тексту, за прошлый год количество административных дел по статьям о митингах выросло, а ситуация со свободой собраний ухудшилась. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Ранее ЕСПЧ обязал Россию устранить системные нарушения в законодательстве о массовых мероприятиях

В докладе отмечается рост числа административных дел по статьям о митингах с 13,7 тысяч в 2020 году до 16 тысяч — в 2021. Кроме того, в прошлом году были возбуждены 170 уголовных дел в отношении участников митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Также правозащитники отмечают особо жёсткие способы задержаний на акциях, в том числе с применением электрошокеров. Представителей НКО беспокоит тенденция на задержание участников акций после окончания митингов. В докладе упоминается блокировка сайта проекта "ОВД-Инфо", который публикует информацию о задержаниях протестующих и доступных им способах юридической защиты.

Комитет министров Совета Европы должен рассмотреть доклад на заседании в марте, пишет "Коммерсантъ". На той же встрече члены комитета в четвёртый раз будут оценивать, выполняет ли Россия рекомендации Европейского суда по правам человека по изменению митингового законодательства.

К марту 2022 года ЕСПЧ обязал Россию смягчить законодательство о свободе собраний. В том числе — упростить процедуру согласования акций, увеличить количество мест для митингов, чётко указывать причины для отказа в согласовании. Российские власти регулярно отчитываются, что улучшают ситуацию. В докладах правозащитных организаций констатируется, что это не так.

Проект "ОВД-инфо" признан властями в России иностранным агентом. Российское законодательство обязывает СМИ указывать этот факт.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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