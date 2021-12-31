Сайт "ОВД-Инфо" заблокировали за освещение протестов и репрессий

На сайте Луховицкого районного суда Московской области вечером 30 декабря было опубликовано решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо" (этот правозащитный проект включён российскими властями в ресстр незарегистрированных объединений - "иноагентов"). На это обратила внимание Русская служба Би-би-си.

Сайт был заблокирован несколько дней назад, однако подробности судебного решения ранее не были известны.

В решении суда перечислены публикации, которые прокуратура и суд сочли направленными на оправдание терроризма и экстремизма и нарушение закона. В чатсности, в документе говорится, что "ОВД-Инфо" публикует новости о задержаниях на несогласованных публичных мероприятиях и о привлечении к административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, связанных с участием в деятельности "нежелательных организаций". Как утверждает Луховицкая прокуратура, которая обратилась в суд "в интересах Российской Федерации и неопределённого круга лиц", контент сайта "сформирован и выстроен таким образом, что по результатам ознакомления с ним у неопределенного широкого круга лиц может сформироваться представление о допустимости осуществления экстремистской деятельности, а также положительное и сочувственное отношение к запрещённым группировкам". В частности, речь идёт о материалах, в которых говорилось о преследовании признанных экстремистскими запрещённых в России структур Алексея Навального, Свидетелей Иеговы, членов признанной террористической и запрещённой организации "Хизб-ут-Тахрир".

Суд проходил без участия представителей "ОВД-Инфо", их об иске не уведомили. На это указывает "ОВД-Инфо" в своём комментарии по поводу опубликованного решения суда, заявляя, что были нарушены процессуальные нормы.

Представитель проекта Григорий Охотин назвал суть претензий к "ОВД-Инфо" "бредом", заявив, что организация занимается "нормальной правозащитной работой", а не оправданием экстремизма.

"ОВД-Инфо" будет обжаловать это решение. Мы уверены в своей победе и в том, что наш сайт должен быть разблокирован - говорится в заявлении медиапроекта. Ранее "ОВД-Инфо" назвал блокировку своего сайта актом государственной цензуры и призвал соцсети не блокировать аккаунты организации.