Аресты, запреты, ликвидации. Каким был 2021 год в российских судах

Арест Алексея Навального, уголовные дела против его соратников, признание экстремистскими "Фонда борьбы с коррупцией" (внесён в реестр "иноагентов"), штабов Навального и запрет их деятельности, ликвидация "Мемориала" (внесён в реестр "иноагентов"), длительные сроки заключения для историка Юрия Дмитриева и лидеров "ингушского протеста".

Радио Свобода вспоминает самые громкие процессы 2021 года.

Навальный в тюрьме

2021 год начался с ареста оппозиционного политика Алексея Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и восстанавливался после отравления.

– Я совершенно счастлив, что прилетел, и это мой лучший день за последние пять месяцев, – говорил Навальный, – Здесь мой дом, я приехал сюда, и меня все спрашивают: боишься или не боишься? Я не боюсь. Я с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что знаю, что я прав.

Эти слова Навальный произнёс на импровизированной пресс-конференции в аэропорту "Шереметьево", она стала тогда последней на свободе, на погранконтроле его задержали и отвезли в отделение полиции в Химках. На следующий день прямо там же состоялось выездное заседание Химкинского городского суда по избранию меры пресечения политику. На аресте настаивали представители ФСИН, именно они подали ходатайство о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за того, что политик не отмечался вовремя в уголовно-исполнительной инспекции. По итогам этого заседания Навального отправили на месяц в СИЗО, а 2 февраля Мосгорсуд рассмотрел ходатайство ФСИН по существу и удовлетворил его, проигнорировав доводы Навального и его адвокатов о том, что он не мог отмечаться в инспекции, так как был в коме, а затем восстанавливался после отравления.

Политика отправили в колонию на 2 года и 8 месяцев.

Уголовные дела против Навального и его сторонников стали множиться. Сначала, в том же феврале его осудили за клевету в отношении ветерана Игната Артёменко и оштрафовали на 850 тысяч рублей, затем начавшиеся после ареста политика стихийные протесты привели к "санитарному делу" и "дворцовому делу".

"Санитарное" и "дворцовое", "дело DOXA​"

По "санитарному делу" десятерых человек обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. На скамье подсудимых оказались пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, его брат – Олег Навальный, бывший юрист ФБК Любовь Соболь, бывший сотрудник ФБК Николай Ляскин, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, бывший координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальные депутаты Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. После нескольких месяцев домашнего ареста и судебного разбирательства их всех приговорили к условным срокам или ограничению свободы, дело против Янкаускаса прекратили. Часть соратников Алексея Навального уехала из России.

По "дворцовому делу", которое объединяет сразу несколько дел, возбужденных против рядовых участников акций протеста, по подсчётам ОВД-Инфо (внесён в реестр иноагентов), уголовному преследованию подверглись 164 человека.

За призывы студентов не бояться отчислений за участие в акциях в поддержку Навального уголовное дело возбудили против четырёх журналистов студенческого издания DOXA. Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метёлкина и Наталию Тышкевич обвинили в вовлечении несовершеннолетних в опасные действия.

Видео, в котором они обратились к студентам, было удалено по требованию Роскомнадзора. В качестве меры пресечения журналистам DOXA избрали запрет определённых действий: им запрещено пользоваться средствами связи, а из дома можно выходить только на два часа в сутки.

Запрет Фонда борьбы с коррупцией

В июне по иску прокуратуры Мосгорсуд признал экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией, его юрлицо "Фонд защиты прав граждан" (оба также внесены в реестр иноагентов) и штабы Алексея Навального и запретил их работу. По мнению прокуратуры, "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", а их фактической целью "является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Заседания проходили в закрытом режиме.

Адвокат Илья Новиков, участвовавший в процессе, назвал его "главным процессом года из неуголовных": "Потому что ФБК – это самая важная организация сегодня в России. Собственно, прокуроры нас убеждали в том же самом. Мы практически 12 часов слушали, как ФБК на все влияет, всех координирует, связывает и так далее".

После этого процесса в отношении Навального и его сторонников возбудили уголовные дела о создании и руководстве экстремистской организацией и мошенничестве. Большинство из них покинули Россию, одна из обвиняемых – глава уфимского Штаба Навального Лилия Чанышева – находится в СИЗО.

Ликвидация "Мемориала"

Под конец года начался ещё один значимый "неуголовный" процесс. В начале ноября прокуратура попросила суды ликвидировать Международное общество "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (оба – включены в реестр иноагентов). По мнению надзорного ведомства, организации систематически нарушают закон об иностранных агентах. В течение ноября и декабря в двух судах – Верховном суде России и в Московском городском суде – параллельно шли два процесса.

Во время слушаний прокуроры говорили, в частности, что центр "Мемориал" скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, не маркировал свои публикации, и это, по мнению прокурора, вызывает депрессию у россиян. Кроме того, надзорное ведомство обнаружило в публикациях правозащитного центра "признаки оправдания терроризма", по словам прокурора, центр "поддерживал все протесты" и способствовал "формированию негативного восприятия" российских судов. "Международный Мемориал", по мнению прокуратуры, "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".

Правозащитники отвергали все претензии в свой адрес, называли дело политическим и подчёркивали, что на протяжении 30 лет деятельности организаций работали за защиту граждан России, гражданского общества и государства.

27 декабря Верховный суд принял решение ликвидировать Международное общество "Мемориал", а 28 декабря Мосгорсуд вынес аналогичное решение по правозащитному центру "Мемориал".

Ликвидировать такую организацию символически плохой знак

– "Мемориал" будет продолжать люди, которые делают это большое и великое дело, – сказала после заседания в Верховном суде адвокат Мария Эйсмонт. – Когда-то 70 лет назад в этом здании, в этих местах, выносили смертные приговоры огромному количеству безвинных людей. Сегодня ликвидируют организацию, которая на протяжении десятилетий возвращает этим людям имена, их достоинство. Убитых, загубленных, преданных собственным государством людей, их судьбы "Мемориал" достает из архивов и их имена прочитываются потом, вы все знаете что такое "Возвращение имен". И ликвидировать такую организацию символически плохой знак.

Оба решения суда адвокаты будут обжаловать. 29 декабря Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить ликвидацию обеих организаций.

Мемориал – одна из старейших правозащитных организаций России, была создана в 1989 году при участии ученого, правозащитника и диссидента Андрея Сахарова. Она занимается изучением советских репрессий, а также выступает в защиту политзаключённых.

Дело Юрия Дмитриева

Историку "Мемориала" Юрию Дмитриеву, уголовное преследование которого тянется уже пять лет, 27 декабря суд в Петрозаводске увеличил срок наказания до 15 лет лишения свободы. Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмной дочери. Осенью 2020 года по этим же обвинениям его уже приговорили к 13 годам колонии, но прокуратура попросила ужесточить наказание. Дмитриев настаивает на своей невиновности, его защитники говорят о политической мотивированности дела и о том, что такой приговор равноценен смертной казни для 65-летнего историка. С момента ареста Юрия Дмитриева в 2016 году суд дважды его оправдывал, и дважды эти приговоры отменяли.

Закрытая "Открытая Россия"

В феврале суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам условно активистку “Открытой России” Анастасию Шевченко – за участие в деятельности нежелательной организации. Её дело, возбужденное ещё в 2019 году, стало первым в России по статье 284.1 – "Сотрудничество с организацией, признанной в России нежелательной". Анастасия Шевченко провела под домашним арестом 500 дней.

По версии следствия, Шевченко принимала участие в деятельности движения "Открытая Россия", которое, как следовало из постановления, признано нежелательным на территории Российской Федерации. Поводом для возбуждения дела стали два мероприятия, за участие в которых активистку привлекали к административной ответственности: дебаты в Таганроге в и семинар "Открытые выборы" в Москве. За время следствия Шевченко потеряла старшую дочь, у неё осталась ещё одна дочь и младший сын. Летом 2021 года условный срок Анастасии Шевченко сократили до трёх лет.

А 31 мая задержали бывшего координатора "Открытой России" Андрея Пивоварова – по делу о руководстве нежелательной организацией. Его сняли прямо с борта самолёта в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга и увезли в Краснодар. С тех пор он находится в следственном изоляторе этого города. В качестве доказательств вины следствие приводит его посты в социальных сетях, среди которых есть записи "с негативными отзывами о сотрудниках ФСБ", призывы присоединиться к проекту "Открытая Россия", пост про Марш Матерей в поддержку коллеги Анастасии Шевченко.

В ноябре суд в Краснодаре начал рассматривать по существу дело Андрея Пивоварова, его защитники подали ходатайство с просьбой перенести слушания в Санкт-Петербург, в родной город политика. Верховный суд России в конце декабря отклонил это ходатайство, дело в 2022 году будут рассматривать в Краснодаре. Политик все обвинения отвергает.

За три дня до ареста Андрея Пивоварова организация "Открытая Россия" заявила о самоликвидации. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными три зарубежные организации, связанные с Михаилом Ходорковским. После этого российских активистов "Открытой России" стали преследовать по административным и уголовным статьям.

Семья Милушкиных

В августе суд в Пскове приговорил активистов "Открытой России" супругов Артёма и Лию Милушкиных к длительным срокам заключения: к 11 и 10,5 годам колонии. Их признали виновными в сбыте наркотиков. Лии Милушкиной отсрочили приговор до 2024 года, до момента, пока детям исполнится 14 лет. После оглашения приговора Артём Милушкин в знак протеста начал ломать клетку в зале суда, в которой он находился:

Дело против супругов возбудили в 2019 году. Их обвинили в сбыте крупной партии наркотиков. Артёму также вменили организацию серии поджогов. Милушкины вину не признают и заявляют, что наркотики им подбросили. В суде они неоднократно сообщали, что Артёму во время одного из митингов сотрудники МВД угрожали подкинуть "десяток граммов на карман". Милушкины считают, что их уголовное дело связано с их политической деятельностью – они организовывали акции протеста в Пскове и участвовали в них.

"Ингушское дело"

В декабре в Ессентуках завершилось одно из самых масштабных дел после "болотного дела" –​ "ингушское дело". Оно было возбуждено после акций протеста 26 и 27 марта 2019 года в Магасе. Тогда десятки тысяч человек вышли на митинг из-за изменения границ между Чечнёй и Ингушетией, акцию разогнала Росгвардия.

15 декабря лидеров "ингушского протеста" – семерых членов совета Ингушского комитета национального единства приговорили на сроки от семи с половиной до девяти лет колонии. Их признали виновными в создании экстремистского сообщества и организации насилия над полицейскими во время протестной акций. Самые суровые сроки – по девять лет – получили Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов, по восемь лет получили Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев и Барах Мемурзиев, семь с половиной лет назначили Зарифе Саутиевой. Они вину не признают.

Всего к уголовной ответственности по этому делу был привлечен 51 человек. Уже вынесено 38 обвинительных приговоров. Правозащитники называют "ингушское дело" политически мотивированными, а всех приговоренных 15 декабря – политзаключенными.

"Дело калининградских врачей"

В мае суд в Калининграде отменил оправдательный приговор врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве младенца. Дело отправили на новое рассмотрение в Москву, обеих женщин арестовали. Генпрокуратура объяснила необходимость переноса процесса в другой регион возможными акциями в защиту врачей. В 2018 году в калининградской больнице на 23 неделе родился недоношенный ребенок. Следствие утверждает, что главврач роддома №4 Елена Белая дала указание неонатологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния. В декабре 2020 года коллегия присяжных оправдала врачей.

Почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России в поддержку калининградских врачей. Они сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года.

Дело ректора Шанинки

В октябре ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной также как Шанинка, Сергея Зуева задержали по обвинению в мошенничестве прямо в больнице, куда он попал с гипертоническим кризом. Сначала ректора отправили под домашний арест, во время которого он перенес операцию – третью за год. Однако спустя месяц прокуратура потребовала изменить меру пресечения на арест, и, несмотря на состояние здоровья, Зуева отправили в следственный изолятор до марта 2022 года.

Члены и профессоры Российской академии наук написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой смягчить меру пресечения Зуеву. Путин на встрече с членами Совета по правам человека в декабре заявил, что не видит необходимости в том, чтобы ректор Шанинки оставался в СИЗО. Президент отметил состояние здоровья ректора и то, что его обвиняют по экономической статье. Смягчить меру пресечения Зуеву просила следствие и прокуратуру и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Уголовное дело против него возбудили в рамках расследования дела бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств принадлежащему Минпросвещения Фонду новых форм развития образования, который на эти деньги заказал работы у субподрядчика – Шанинки. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены. Зуева обвинили в хищении 21 миллиона рублей. Он вину не признал. В Шанинке утверждают, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта.