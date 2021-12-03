Российские пользователи сообщили о блокировке сети Tor

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов сообщили о том, что не могут подключиться к сети Tor. По данным пользователей форума ndc.party, которые ссылаются на информацию проекта OONI Explorer, несколько российских провайдеров начали блокировать отдельные узлы сети в России. На это обратило внимание издание "Медиазона" (признана "СМИ-иноагентом").

Начиная с 1 декабря проблемы с доступом к Tor были в некоторых подсетях "Ростелекома", МТС, "Мегафона", Beeline и Tele2 у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. 3 декабря проект OONI Explorer, который отслеживает блокировки по всему миру, сообщил об "аномалиях" на сетях разных операторов уже в нескольких городах России.

Проект GlobalCheck, который занимается мониторингом российской системы интернет-блокировок, сообщил, что Tor блокируют с помощью оборудования, предназначенного для изоляции рунета.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что собирается ввести "централизованное управление" над ресурсами, с помощью которых можно получить доступ к запрещённой в России информации.

В сентябре и июне Роскомнадзор заблокировал восемь VPN-сервисов: VyprVPN, Opera VPN, Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. В сообщении ведомства говорилось, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.