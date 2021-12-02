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Роскомнадзор заблокирует ещё шесть VPN-сервисов

Иллюстративное фото

В Роскомнадзоре сообщили, что планируют заблокировать на территории России ещё шесть VPN-сервисов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Надзорное ведомство собирается ввести "централизованное управление" над ресурсами, с помощью которых можно получить доступ к запрещённой в России информации. Под блокировку попадут VPN-сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.

Роскомнадзор попросил компании и предприятия, которые их используют, сообщить об этом Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования и подключиться к Федеральной государственной информационной системе, которая содержит информацию о запрещённых сайтах. Так компании, одобренные Роскомнадзором, смогут избежать проблем с организацией технических процессов при их блокировке.

  • В сентябре и июне Роскомнадзор заблокировал ещё восемь сервисов: VyprVPN, Opera VPN, Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. В сообщении Роскомнадзора говорилось, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.
  • 15 сентября ведомство начало блокировать Red Shield VPN - в руководстве сервиса это связывали с публикацией списков "Умного голосования". Создатель сервиса Владислав Здольников говорил, что планирует подать в суд на Роскомнадзор и затем обратиться в ЕСПЧ.
  • VPN-сервисы и анонимайзеры по закону обязаны ограничивать доступ пользователей к запрещённой информации с 2017 года. Сначала Роскомнадзор отправляет им запрос на блокировку такой информации и просит подключиться к Федеральной государственной информационной системе, которая содержит информацию о запрещённых сайтах. Если VPN-сервис не выполняет требование о подключении в течение месяца, его блокируют.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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