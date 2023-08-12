Успех непредсказуем? Война в Украине глазами немецких экспертов

Недавно газета Bild сообщила о якобы появившемся секретном докладе бундесвера с обоснованием безуспешности нынешнего украинского контрнаступления. Некоторые восприняли эту новость как подтверждение уже известных фактов. Однако многие эксперты указали как на неоднозначность понятия "успех", так и на различные факторы, которые, с одной стороны, объективно осложняют продвижение украинской армии, а с другой – не позволяют делать чрезмерно смелые суждения о перспективах развития ситуации на фронте. Кто прав, и что думают в Германии, одной из ключевых стран, оказывающих военно-техническую помощь Украине, о ходе войны и ее возможном исходе?

Что не так с наступлением ВСУ

Если верить информации, опубликованной Bild, в докладе бундесвера говорится, что военные приемы, которым украинские солдаты обучались на Западе, не применяются по назначению. Потенциал западного обучения и оружия не используется в полную силу. Далее в докладе говорится о возможной опасности обстрела ВСУ собственных частей из-за "недостаточных элементов маневренности или огневого преимущества".

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что недалеко от населенного пункта Работино на юге страны украинская армия лишь за один день 8 июня потеряла около 25 БМП и противоминных самоходок, а также семь танков "Леопард". О запланированном прорыве к Азовскому морю, на сто километров в глубь оккупированной Россией территории, уже никто всерьез не вспоминает. Одна из причин неосуществленных намерений – несовершенная военная стратегия украинской армии, говорится в докладе бундесвера. Иными словами: наступление было недостаточно подготовлено. Подобные мнения высказываются рядом западных экспертов с начала июля.

Научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге призывает быть осторожными и не поучать Украину в том, что касается ее стратегии и тактики ведения войны. Ведь ни одна западная армия, в том числе бундесвер, не имеет опыта современной войны в условиях, подобных тем, что существуют на юге Украины. Эксперт решительно отвергает критику в подобной форме. "Украина сражается не так, как написано в учебниках бундесвера", ‒ подчеркивает Ланге в интервью Радио Свобода. Однако и он отмечает, что Киев не смог полностью использовать потенциал западных вооружений, которые были поставлены ему с начала полномасштабного вторжения России.

Профессор международной политики факультета политологии и социологии Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала не считает, что наступление ВСУ плохо подготовлено. Эксперт разъясняет, что у России было четыре или пять месяцев для интенсивного строительства оборонительных сооружений. Продвигающимся подразделениям ВСУ это осложняет поиски необходимого коридора, через который они могли бы продвинуться. Наряду с этим Карло Масала признаёт, что ведение операции на некоторых участках фронта все же вызывает недоумение. Украинская армия разбивает свои подразделения на более мелкие части и посылает их в автономные вылазки, что приводит к очень высоким потерям, полагает эксперт.

Украина сражается не так, как написано в учебниках бундесвера

Многие военные наблюдатели критиковали в немецких СМИ решение украинского командования вести летнее наступление без задействования всех видов войск в связке. Масала считает, что в самом начале украинские войска пытались действовать именно так, однако без поддержки с воздуха в первые дни контрнаступления "потерпели неудачу и теперь делают акцент только на пехотные атаки". Тактика ведения боя в связке всех видов войск, по мнению эксперта, уже потеряла свое значение. Теперь речь идет действительно только о необходимости защиты с воздуха и поддержки пехотных и моторизованных частей силами ПВО.

ПВО нужнее всего

Масала отмечает, что Украине, конечно, требовалось больше времени для подготовки наступления, однако поскольку уже в октябре из-за погодных условий все может усложниться, было принято решение не откладывать его на долгое время. "Конечно, Киев попытался перед саммитом НАТО 12-13 июля перехватить инициативу на фронте, чтобы показать партнерам, которые поддерживают Украину, что эта поддержка имеет смысл".

Одной из причин того, что наступление проходит не так, как ожидалось, эксперт считает недостаток боевого материала для проведения быстрых операций у новообразованных подразделений. Кроме того, на фронте не хватает противовоздушной обороны, которая в основном сосредоточена в городах. "Очевидно, украинские политики и генеральный штаб приняли решение защищать города и не отводить оттуда системы ПВО, не предоставлять их в распоряжение продвигающимся бригадам", ‒ разъясняет Масала.

Аналитик Стокгольмского Центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд, который много лет провел в Украине, также считает одной из главных причиной медленного развития наступления ВСУ недостаток самолетов и систем противовоздушной обороны.

Нико Ланге подчеркивает: поскольку у Украины нет преимущества в воздухе, так как она должна использовать относительно малочисленные силы ПВО для защиты гражданского населения в городах, это делает наступление уязвимым из-за российских дронов и авиации. По мнению Карло Масалы, украинские ПВО научились очень хорошо отражать ракетные удары России по городам Украины. Однако те подразделения ВСУ, которые сейчас ведут наступление, тоже нуждаются в ПВО: "Ведь российская армия задействует вертолеты, и механизированные подразделения ВСУ становятся жертвами нападения с воздуха".

Теперь речь идет о том, чтобы быстрее производить системы ПВО

По мнению Ланге, именно поставки современных систем ПВО западными странами значительно затруднили или даже сделали бы невозможным для России нападения с воздуха и ракетные атаки. "Теперь речь идет о том, чтобы быстрее производить системы ПВО, а также управляемые летательные аппараты и поставлять их Украине", ‒ считает эксперт.

Его коллега из Университета бундесвера отмечает, что с дронами у Украины проблем нет. Так же, как и российская армия, ВСУ в массовом порядке применяют беспилотники всех видов. Украина сама же и производит их. "При нападении на российские военные порты были задействованы только дроны украинского производства", ­­‒ подчеркивает Масала. По его словам, Киев не будет использовать западные беспилотники для поражения российских целей. То, что Украине срочно требуется, это именно системы ПВО.

Ракеты и самолеты для Киева

В последнее время в Германии дискутируется возможность поставок Украине крылатых ракет типа Taurus с радиусом поражения около 500 километров. Однако и в этом вопросе правительство ФРГ медлит. По мнению профессора Масалы, оно примет решение только тогда, когда США решатся на поставки своих ракет ATACMS. "Это как с танками. Только когда американцы сказали, что будут поставлять Abrams, немцы решились на поставки Leopard".

Масала считает требование президента Украины Владимира Зеленского о поставках германских крылатых ракет вполне легитимным. Ведь Франция и Великобритания уже передали аналогичную технику в распоряжение ВСУ. Крылатые ракеты Storm Shadow даже уже были применены в Крыму, напоминает эксперт. Поэтому, по его мнению, имеет смысл поставлять и системы Taurus.

Опрошенные Радио Свобода эксперты считают несостоятельными аргументы, будто из-за большей дальности поражения крылатых ракет Taurus Украина начнет наносить удары по территории России. Карло Масала указывает на то, что и британские ракеты с меньшим радиусом действия теоретически могут попасть в российские города. Это зависит от пункта запуска с территории Украины. Эксперт также напоминает о соглашении, которое Украина заключила с Францией, обязавшись не применять поставленные ей крылатые ракеты на российской территории. "До сего времени Киев придерживается этой догоренности. Украина знает, что, если она будет применять это оружие для обстрела российских городов, настроение на Западе сразу же повернется против Киева. Зачем ей тогда это делать?"

Военные эксперты решительно выступают за поставки западных самолетов Украине. Карло Масала считает, что они будут в любом случае нужны, поскольку Запад должен вооружать Украину с учетом будущего. По мнению эксперта, F-16 в этом случае – "естественный выбор". Однако он более осторожен в оценке времени поставок. "Быть может, они будут предоставлены для следующего раунда войны, однако не для этого контрнаступления. Сейчас уже слишком поздно". Масала отмечает, что обучение пилотов надо было начинать уже в первые месяцы этого года. Он недоумевает, почему европейцы и американцы до сих пор не представили соответствующих планов.

Эксперт, однако, предостерегает от поспешных выводов о том, что, находись эти или подобные самолеты в распоряжении украинской армии, наступление привело бы к значительным успехам и окончанию войны. По его мнению, Запад уже давно смирился с тем, что война будет длиться долго. "Это был медийный хайп, который создал впечатление, что вот сейчас Украина пойдет в наступление и через две недели установит мир. Каждый, кто разбирается в военной ситуации, знал, что этого не произойдет. Было ясно, что война продлится долго. Это не удивляет никого из политиков или военных".

Прорваться через мины?

Большой проблемой для украинского наступления все эксперты считают заминированные поля, которые угрожают не только пехоте, но и военной технике, поставленной Западом. Поскольку в таких условиях быстрые прорывы не удаются, украинская армия вынуждена продвигаться медленно и с большими трудностями. По различным оценкам, в последние четыре-пять месяцев лишь на южном направлении российская армия разместила 30-40 тысяч мин, рассказывает Карло Масала. По этим минным полям продвижение невозможно, их надо обходить. Украина обладает техникой для устранения мин, однако российская армия активно применяет минометы, делая эти усилия бесполезными, отмечает эксперт.

У России за оборонительными линиями нет никаких резервов

Тем не менее он не считает, что у украинской армии нет шансов на серьезное продвижение. Прорывы на участке фронта в районе Работино подтверждают, что ВСУ способны подойти к российским оборонительным линиям. Если они будут преодолены, то продвижение украинской армии пойдет быстрыми темпами. "Если вы посмотрите на карты, то увидите, что у России за оборонительными линиями нет никаких резервов", ‒ говорит Масала. Поэтому украинская армия пытается делать то, что уже осуществляла во время первого контрнаступления в сентябре прошлого года, – разрушить российскую логистику, чтобы отрезать снабжение войск боеприпасами. К чему это приведет в будущем, неизвестно, однако уже сейчас интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны российских войск на ряде участков фронта значительно уменьшилась.

Пока что российская стратегия основывается на количественном преимуществе. Прежде всего, это свежие людские резервы. Россия обладает большим потенциалом в этом отношении, поэтому совершенно невозможно делать прогнозы, сколько времени России удастся продержаться. По словам Нико Ланге, лучшее, что может сделать Запад, ‒ это настроиться на долговременную систематическую поддержку Украины. "Если война благодаря этому быстро закончится, хорошо. Если нет, мы должны быть как следует подготовлены".

Поддержка Украины сохраняется

Верно ли впечатление, возникающее у многих наблюдателей в последнее время, что готовность Запада помогать Украине постепенно уменьшается? Карло Масала считает такие обобщения слишком широкими. По его мнению, во многом позиция западного сообщества зависит от США, где сейчас проходит избирательная кампания. Поэтому американцы медлят с решительными действиями. Часть представителей Республиканской партии настроена против поддержки Украины, два ведущих кандидата, Дональд Трамп и Рон Десантис, уже высказались в этом смысле. Необходимо подождать, кто победит на выборах, отмечает эксперт.

Он тем не менее не считает, что Запад сейчас занял выжидательную позицию в отношении Украины и лишь наблюдает за расстановкой сил. По его мнению, страны Запада очень надеялись на это наступление Украины, однако оно проходит с большими трудностями. Тем не менее осенью, по мнению Масалы, начнется обсуждение новых возможных поставок вооружений Киеву.

Глава оборонного комитета бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерман уверена, что поддержка Украины в Германии по-прежнему сильна, причем как со стороны политиков, так и у граждан. Она подчеркивает, что люди, конечно, рады, что их частная жизнь остается почти не затронутой этой войной, но по-прежнему с напряжением следят за ситуацией. "Последствия войны мы видим и у нас, когда речь идет об энергетической безопасности. Люди не остаются равнодушными, когда видят, как Россия препятствует вывозу зерна из Украины, от чего зависят 400 миллионов человек во всем мире", ‒ отмечает политик. По ее словам, подавляющее большинство граждан ФРГ проявляют большую эмпатию по отношению к Украине и ее народу, и нельзя недооценивать это.

Не подтверждает ли отказ Запада от сопровождения сухогрузов в украинские порты уменьшающийся интерес к ситуации на Украине? Нико Ланге не считает сопровождение судов обязанностью НАТО или западных стран. В крайнем случае эскорты должны сопровождать украинские сухогрузы, отмечает он, однако речь идет о международном праве и свободных морских путях, а не о военных целях.

Последствия войны мы видим и у нас, когда речь идет об энергетической безопасности

По мнению Карло Масалы, безопасное эскортирование кораблей касается прежде всего Турции, которой принадлежит Босфорский пролив. Это не задача США или Германии, хотя они и могут принимать в этом участие. Однако пока что все корабли безопасно достигали украинских портов. Эксперт считает, что сама Россия опасается приводить свои угрозы в исполнение. Однако он убежден, что военное участие НАТО в сопровождении грузовых судов – вымысел российской пропаганды.

Красные линии НАТО и победа Украины

С другой стороны, западные политики и наблюдатели по-прежнему рассматривают предложение о закрытии воздушного пространства Украины как неприемлемое ввиду возможного втягивания НАТО в войну. "Глупостью" называет эти предложения и Карло Масала. По его словам, Украина – слишком большая страна для того, чтобы закрывать всё ее небо. Это невозможно еще и потому, что для этого необходимо было бы уничтожить российские радарные установки. "Это значит, что надо прямо нападать на радарные системы в России и Беларуси. Тогда мы будем вести войну НАТО против России. Но тут у НАТО четкая красная линия. Это было бы для России вполне легитимным поводом для применения ядерного оружия против стран НАТО".

В свою очередь, Андреас Умланд выдвигает предложение закрыть небо над отдельными участками украинской территории, где находятся объекты, которые важны для западных и других стран. Умланд подчеркивает, что это касалось бы посольств в Киеве, атомных электростанций, зерновых складов, путей транспортировки продовольствия, вокзалов и портов. Речь идет о зонах для всех неавторизованных полетов, не только об отражении российских беспилотников и ракет. По мнению эксперта, подобные закрытые зоны защищали бы стратегические объекты и от случайного попадания украинских снарядов или дронов.

Россия не использует пилотируемые самолеты и вертолеты в глубине украинской территории, так что подобные запретные зоны не привели бы к уничтожению российских пилотов. Такие зоны могли бы патрулироваться истребителями. Для совместного создания зон запрета на полеты необходимо создать коалицию государств, желающих участвовать в этом. Поскольку подобные зоны были бы территориально ограниченными и не защищали бы интересы только Запада или Украины, а служили бы также для защиты и граждан других стран, например, дипломатов, это не стало бы прямой эскалацией конфликта со стороны НАТО и вступлением в войну с Россией. Тем не менее Умланд скептически относится к возможности подобного политического решения.

Когда и как может закончиться война? Карло Масала считает "абсолютно несерьезными" детальные прогнозы на этот счет. Очевидных ответов мало, и они неопределенны: война может закончиться, когда Москва изменит свои установки или когда у Украины просто больше не будет солдат, говорит Масала.

Военные успехи Украины нельзя измерять только в квадратных километрах

На необходимость изменения положения на фронте, международной расстановки сил или политического режима в России для возможных мирных переговоров указывает и Андреас Умланд. "У нас ограниченное представление о том, что происходит в Москве, однако кажется, что в российской элите растет неудовлетворенность. Путч Пригожина – проявление этого недовольства. То, что этот человек до сих пор не наказан, говорит о том, что в Москве есть группы, конкурирующие между собой. Это может привести к дальнейшим конфликтам, особенно если российская армия будет терпеть дальнейшие поражения на фронте".

В Германии нет однозначного мнения о том, чтó можно было бы считать победой Украины в войне. Официальная цель Киева, обозначенная президентом Зеленским, – освободить все оккупированные территории, включая Донбасс и Крым. Но Нико Ланге указывает на то, что военные успехи Украины нельзя измерять только в квадратных километрах. Он считает, что России должно быть нанесено такое поражение, чтобы она окончательно отвела свои войска и больше не имела возможности нападать на другие страны. Насколько это реально, эксперты предполагать отказываются.