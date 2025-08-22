Российские власти Крыма утвердили новый гимн. Автор - Илья Резник

Подконтрольный России парламент аннексированного Крыма на внеочередном заседании утвердил текст и музыку нового гимна полуострова. Музыку, как сообщается, написала бывший член Совета Федерации Ольга Ковитиди, а слова сочинил живущий в Крыму 87-летний поэт-песенник Илья Резник. Утверждается, что композиция победила в специальном творческом конкурсе, при этом текст был "доработан рабочей группой крымского парламента".

"Мы хотели, чтобы в новом тексте гимна содержался глубокий смысл, обязательно присутствовала тема Крымской весны", - сказал глава российского парламента Крыма Владимир Константинов. В припеве гимна, в частности, утверждается, что "Крым вернулся домой, все преграды минуя, светлой Крымской весной в свою гавань родную". Также в тексте говорится, что жители Крыма "за великую Русь всем народом стояли", а сам Крым охарактеризован как "черноморский форпост - щит надежный Державы".

Новая композиция призвана заменить прежний гимн Крыма, утверждённый в 1992 году, после создания Автономной республики Крым в составе Украины. Этот гимн "Нивы и горы твои волшебны, Родина", музыку к которому написал известный композитор Алемдар Караманов, признавали и подконтрольные России власти после аннексии Крыма. Однако в 2024 году Константинов заявил, что гимн "не отражает новые реалии". Этот гимн имел версии на русском, украинском и крымскотатарском языках. Формально украинский и крымскотатарский языки российские власти признают государственными в Крыму, однако версии гимна авторства Резника на этих языках, судя по всему, нет.

Крымской весной российские власти называют события 2014 года, связанные с аннексией Россией Крыма, не признанной Украиной и подавляющим большинством стран мира. Термин сконструирован уже после этих событий по аналогии с реально употреблявшимся в то время словосочетанием "Русская весна" - так пророссийские публицисты называли уличные пророссийские акции в Крыму и ряде других регионов Украины.

Текст гимна утверждён в День государственного флага России. Этот праздник был установлен Борисом Ельциным в ознаменование победы над путчем ГКПЧ в 1991 году (одним из символом сопротивления путчу стал исторический российский триколор). Власти России не акцентируют внимания на истории праздника, который в последние годы приобрёл отчётливо милитаристский характер.