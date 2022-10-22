В Госдуму внесены законопроекты о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" в РФ безотносительно возраста. 17 октября прошли парламентские слушания на эту тему. Вячеслав Володин обосновал необходимость таких инициатив фразой "Мы защищаем от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире".

Как оказалось, авторов законопроектов якобы вдохновили результаты исследования ВЦИОМ. Они показали увеличение доли граждан России, у которых в окружении есть люди-ЛГБТ с 7 до 15 процентов. Пока за нарушение законов, если они будут приняты, для физических и юридических лиц предполагается административная ответственность в виде штрафов. Но на парламентских слушаниях руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сказал, что "если мы только ограничимся штрафами...фу, ребята, это вообще ерунда". Депутат Александр Хинштейн заявил, что сегодня "они воюют за то, чтобы в России не было, по выражению президента, родителя номер один, родителя номер два и родителя номер три". Большинство выступивших называли ЛГБТ частью западной идеологии, с которой "успешно борются российские чиновники".

На слушаниях также упоминали свинку Пеппу, сказку о влюбленности принца в рыцаря, гендерфлюидного оленя, непрекращающеюся "духовную войну против лукавого" и "мировое зло". В целом парламентарии горячо одобряли законопроекты. Создавалось впечатление, что депутаты и чиновники соревнуются, кому больше по душе все эти запреты. Новые законы планируют принять в ноябре. ЛГБТ-активисты рассказали Радио Свобода, как законы против так называемой "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" отразится на их жизни.

Ярослав Сироткин, признан в России иноагентом, активист Ярославского ЛГБТ-движения "Каллисто":

– Этот абсурдный закон направлен против всего ЛГБТ+ сообщества, но аргументация необходимости его принятия для обычных людей абсолютно не ясна. Когда принимали закон против пропаганды "нетрадиционных" отношений среди несовершеннолетних, для широкой публики использовали аргументацию, мол, "уберите руки от детей". Сейчас российские власти собираются защищать взрослых от взрослых. Это выглядит очень странно в глазах большинства населения. Единственные представители российского общества, которых может обрадовать такое ограничение ЛГБТ в правах – это правые радикалы и мракобесы. Им же был адресован недавний риторический вопрос Путина "Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в этой стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем спятили, что ли, уже?". Это фразой он сказал, что Россия ведёт войну не с бандеровцами, а с коллективным Западом, где принято соблюдать права меньшинств. То есть Путин провел черту между "мы" и "они", где "мы" в его представлении это Россия, а "они" это Запад и ЛГБТ.

Единственные представители российского общества, которых может обрадовать такое ограничение ЛГБТ в правах – это правые радикалы и мракобесы

В текущей ситуации создание законопроекта против ЛГБТ выглядит совсем нелепо. Россия ведет войну с другой страной и вдруг почему-то всплывает тема ЛГБТ. Видимо, новый закон против ЛГБТ-людей это попытка найти внутреннего врага и в тот же момент убрать его из публичного поля. Законопроект, запрещающий" ЛГБТ-пропаганду" антиконституционен, так как посягает на свободы совершеннолетних граждан. в первую очередь, он нарушает право на неприкосновенность частной жизни людей. Мы пока не знаем, примут ли новый закон, и не представляем, как он начнет работать. Если вспомнить эффективность судебного делопроизводства по статье КоАП РФ Статья 6.21. "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", то реальных дел было возбуждено с момента его принятия очень мало.

Меня пытались несколько раз за акции в поддержку негетеросексуальных людей, которые я проводил в Ярославле, привлечь по этой статье. У властей ничего не получилось, потому что они сами не могли разобраться, о чем идет речь. Создалось впечатление, что закон против пропаганды “нетрадиционных отношений” тогда приняли в 2013 году, лишь чтобы усилить стрессовое состояние ЛГБТ-людей. В времена различных кризисов недобросовестные политики нередко отыгрываются на различных меньшинствах. Сейчас в России ЛГБТ-людей пытаются убрать с глаз долой. И я предполагаю, что если закон против ЛГБТ примут, то его будут активно применять.

Новый закон против ЛГБТ-людей это попытка найти внутреннего врага

Я надеюсь, что этого не произойдет. Депутаты сдадут назад, прислушаются к книгоиздателям. Совершенно не ясно, как в ином случае будут издавать в России мировую классику, книги Оскара Уайльда, например.

Ситуация с принятием этого закона крайне серьезная. Я думаю, что сейчас представителям ЛГБТ+ сообщества как никогда необходимо солидаризироваться и постараться не допустить принятие этих законопроектов.

Николай Родькин, общественный деятель, учредитель Омского гражданского объединения:

Возможно, если бы тогда общество нас поддержало, то сейчас фашисты не пришли бы за всеми

– ​Я ожидал появление такого законопроекта. И я не удивлюсь, если Госдума примет скоро закон о введение в России смертной казни для гомосексуалов. Этот режим соответствует всем признакам фашистского государства, среди них угнетение ЛГБТ-людей. Новый законопроект, уничтожающий права негетеросексуалов, - это всего лишь один из симптомов болезни российского государства. Да, сейчас российская власть ЛГБТ-людей не уничтожает физически, но в соседней стране она ведет реваншистская, глупую войну и совершает бессмысленные убийства.

Мы стали для российской власти внутренним врагом именно в тот момент, когда начались имперские поползновения в сторону других государств. Новый закон против ЛГБТ это создание видимости, мол, российское государство оберегает своих граждан от “страшных” геев. В этот же момент власть отправляет граждан, геев в том числе, в мясорубку. После принятия закона о запрете пропаганды “нетрадиционных отношений” среди несовершеннолетних почти 10 лет назад , я сказал, что наступит момент, когда всем разумным людям придется бежать в ночи из России. После того, как сексуальных меньшинств начали преследовать на государственном уровне, мне стало понятно, куда Россия идет. И я был прав: этот режим развязал ужасную войну в Европе. Всё это уже было в фашистской Германии, ничего нового российская власть не придумала.

Я надеялся противостоять надвигающемуся ужасу, но не сразу понял, что борьба за права ЛГБТ это действие, направленное на защиту людей в целом

Я надеялся противостоять надвигающемуся ужасу, но не сразу понял, что борьба за права ЛГБТ это действие, направленное на защиту людей в целом. Я пришел в ЛГБТ-активизм через свою боль, чтобы помочь своему сообществу. Вскоре я понял, что мы работаем для каждого человека, чьи права в России нарушают на каждом шагу. Я помню, как я это понял. Я изучал нашивки, которые фашисты заставляли носить в концлагерях. Там были специальные нашивки для геев, евреев, цыган и свидетелей Иеговы. То есть они являли собой вещественное свидетельство дискриминации фашистами людей по разным признакам (сексуальная ориентация, национальность, религиозные взгляды). Евреев, геев, цыган и свидетелей Иеговы сжигали в одних и тех же печах. Когда я узнал, что свидетелей Иеговы признали экстремистами, то я осознал, как сильно фашистский режим схож с российским в последние годы. Свидетелей Иеговы подвергли репрессиям чуть позже чем геев. Так и бывает: фашистские режимы начинают уничтожать общество с самых незащищенных людей. В России они начали с ЛГБТ, за которых совсем некому было заступиться.

Где были либеральные политики 10 лет назад, когда нужно было громко говорить о ущемлении ЛГБТ в России?! Возможно, если бы тогда общество нас поддержало, то сейчас фашисты не пришли бы за всеми. На будущее: мы никогда не должны сдавать меньшинства государству. Бороться с несправедливостью нужно, несмотря на возможные риски и осуждение обывателей, чтобы не прийти к тому, к чему Россия пришла сейчас. К ситуации, когда все граждане России независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности поражены в правах.

Виталий Палухин, белгородский урбанист, открытый гей, автор телеграм-канала"Кто, если не мяугав":

Я хочу быть со своими людьми, когда им будет плохо, даже если мне тоже будет плохо

– ​Постоянно, насколько я помню, высокопоставленные гомофобы предлагали принять подобный закон. Так что меня очередная идея ограничить ЛГБТ-людей в правах не удивила. Я раздумываю сейчас, смогу ли я, если закон примут, остаться в России. Если честно, я размышляю об эмиграции постоянно. Ведь я хочу жить и развиваться только в моей стране. Сейчас я пришел вот к какому решению. Если ответственность за нарушение закона будет только административной, то, возможно, мы научимся как-то с этим мириться. Например, я буду жить, как раньше и вести свой блог о правах ЛГБТ-людей. Деньги на штраф можно будет попросить у подписчиков и заработать самому. Уеду я только, если примут закон, запрещающий гомосексуальные отношения. То есть если государство получить законное право отправить меня в тюрьму только за факт моего существования.

Я не уезжаю еще и потому, что вокруг меня много людей, которые не могут эмигрировать по финансовым или семейным причинам. Почти все мои знакомые остались в Белгороде. Я своим примером показываю молодым ЛГБТ-людям, моим ровесникам, что с ними все в порядке. Я хочу помогать негетеросексуальной молодежи выйти из шкафа. Для этого я должен быть рядом, а не в эмиграции. Ценность моего активизма высока только, если я живу в России. Я говорю своей аудитории: посмотрите вот я, открытый гей, живу в России, и я готов вам помочь. Уходить в подполье я в любом не собираюсь. Подпольные встречи ЛГБТ-сообщества тоже проводить не планирую. Обратно в шкаф не залезешь, да и не за чем. Я законопослушный налогоплательщик и не собираюсь в России ни от кого прятаться или скрываться. Я хочу быть со своими людьми, когда им будет плохо, даже если мне тоже будет плохо. Я хочу прожить этот опыт, каким бы он ни стал, в моей стране.

Федя Фетисов, открытый гей, автор телеграм-канала о жизни однополой пары в России:

Я не собираюсь замолкать по своей инициативе, пока у меня есть возможность говорить

– Я не оправдывают этот закон и, конечно, очень плохо к нему отношусь, но важно понимать, что пока ЛГБТ-людей в России не запрещают. У многих негетеросексуалов сейчас есть ощущение, что у них пытаются отнять последнее: возможность прийти домой к любимому человеку. И я подобное чувствую, хотя и понимаю, что этого пока законопроект не предполагает. Я намеренно избегаю панических оценок, когда говорю на эту тему. Я не хочу помогать авторам этого законопроекта приводить его в действие. ЛГБТ-люди и соратники начинают бояться всего и сильнее закрываются. Предполагаю массовые блокировки информационных ресурсов, посвященных защите прав ЛГБТ, возможно, будут показательные дела. Я не знаю масштабов будущих репрессий, связанных с этим законом, но я не собираюсь замолкать по своей инициативе, пока у меня есть возможность говорить. Я готовлюсь к тому, что мой блог, где я показываю свою жизнь, тоже подвергнут репрессиям, но менять свою работу я не намерен. Я планирую оспаривать в суде возможные штрафы и бороться за себя и в ближайшее время назначу встречу с юристом по поводу этого законопроекта.

Мне сейчас очень помогает рациональный подход ко всему: мы с партнёром Игорем ещё в феврале решили эмигрировать, но эмигрировать максимально нормально и качественно. У нас есть собака Тыква, оставить ее в приюте или бежать с ней в Казахстан - это не вариант. Мы составили план, он включает даты и точные действия. Да, я очень тревожусь из-за политических событий, но действую по плану. Я достаточно эмоциональный человек, но в моей жизни открытого гея в гомофобной стране происходили такие сложные события, что я научился, в первую очередь, доверять своему разуму и закалился. Сейчас этот навык мне очень помогает.