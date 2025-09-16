Российские войска атаковали Запорожье. Есть погибший и раненые

В ночь на 16 сентября российские военные атаковали Запорожье, в результате один человек погиб, еще 13 пострадали. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних, сообщает областная администрация.

Как сообщил глава администрации Иван Федоров, было нанесено по меньшей мере 10 ударов. Повреждены 10 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора. Огонь охватил три жилых дома, два грузовики на стоянке и станцию технического обслуживания.

Российская армия также атаковала Пологовский район – там из-за атаки беспилотников скончался 66-летний мужчина.

В Николаевской области под обстрел попала ферма – в результате погиб один человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также атаке подверглись Киевская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Херсонская области. Всего за ночь российские войска выпустили по Украине 113 беспилотников, 89 из них были нейтрализованы.

По данным Зеленского, с начала сентября Украину атаковали более 3500 дронов, почти 190 ракет и более 2500 авиационных бомб. " Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе", – написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны России в свою очередь отчиталось о сбитых за ночь 87 украинских беспилотниках.

В Белгородской области в результате атаки погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Житель села Лозовое получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

В Ростовской области под атаку попали пять районов: Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Боковский и Верхнедонской. В последнем после падения обломков загорелась сухая трава, пожар потушили, утверждает глава региона Юрий Слюсарь. Никто из людей, по его словам, не пострадал.