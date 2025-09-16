Ссылки для упрощенного доступа

Российские войска атаковали Запорожье. Есть погибший и раненые

Последствия российского удара по Запорожью, 16 сентября 2025 года
Последствия российского удара по Запорожью, 16 сентября 2025 года
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

В ночь на 16 сентября российские военные атаковали Запорожье, в результате один человек погиб, еще 13 пострадали. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних, сообщает областная администрация.

Как сообщил глава администрации Иван Федоров, было нанесено по меньшей мере 10 ударов. Повреждены 10 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора. Огонь охватил три жилых дома, два грузовики на стоянке и станцию технического обслуживания.

Российская армия также атаковала Пологовский район – там из-за атаки беспилотников скончался 66-летний мужчина.

В Николаевской области под обстрел попала ферма – в результате погиб один человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также атаке подверглись Киевская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Херсонская области. Всего за ночь российские войска выпустили по Украине 113 беспилотников, 89 из них были нейтрализованы.

По данным Зеленского, с начала сентября Украину атаковали более 3500 дронов, почти 190 ракет и более 2500 авиационных бомб. " Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе", – написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны России в свою очередь отчиталось о сбитых за ночь 87 украинских беспилотниках.

В Белгородской области в результате атаки погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Житель села Лозовое получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

В Ростовской области под атаку попали пять районов: Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Боковский и Верхнедонской. В последнем после падения обломков загорелась сухая трава, пожар потушили, утверждает глава региона Юрий Слюсарь. Никто из людей, по его словам, не пострадал.

Учения "Запад 2025"
Учения "Запад 2025"

Учения "Запад 2025"

Польша стянула военных к границе


