"Коллаборанты уехали. Здесь остались те, кто ждет ВСУ"

– Не зря из Херсона вывозили памятники и мощи. Суровикин и Шойгу решили отвести войска на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу Херсона. Житель Херсона рассказывает о ситуации в городе
– "Херсон не является точкой, после которой переговоры будут возможны". Михаил Подоляк объясняет условия новой встречи Киева и Москвы
– Итоги промежуточных выборов в Конгресс США, успехи Республиканской партии оказались не столь радикальными
– Умер Виктор Черкесов, генерал, который дружил с Путиным, но попал в опалу после статьи о "чекистском крюке"
– Блогеры обсуждают возвращение Ксении Собчак в Россию
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.