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Время Свободы

"Коллаборанты уехали. Здесь остались те, кто ждет ВСУ"

Херсон в дни оккупации

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 ноября

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Время Свободы, 9 ноября 2022 года
by Радио Свобода

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– Не зря из Херсона вывозили памятники и мощи. Суровикин и Шойгу решили отвести войска на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу Херсона. Житель Херсона рассказывает о ситуации в городе

– "Херсон не является точкой, после которой переговоры будут возможны". Михаил Подоляк объясняет условия новой встречи Киева и Москвы

– Итоги промежуточных выборов в Конгресс США, успехи Республиканской партии оказались не столь радикальными

– Умер Виктор Черкесов, генерал, который дружил с Путиным, но попал в опалу после статьи о "чекистском крюке"

– Блогеры обсуждают возвращение Ксении Собчак в Россию

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