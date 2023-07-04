Российские войска обстреляли город Первомайский в Харьковской области

В городе Первомайский Харьковской области в результате российского удара ранен 31 человек, из них девять детей. Об этом сообщает , в частности, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Среди пострадавших есть 10-месячный младенец и годовалый ребенок, написал в телеграм-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По информации Синегубова, в городе повреждено остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, повреждены 5 автомобилей, четыре из которых загорелись.

Ранее Олег Синегубов сообщил о взрыве в Первомайском во втором часу дня. Он также упомянул "обстрел фугасным снарядом". В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

Реакции российской стороны на произошедшее нет. Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданской инфраструктуре в Украине, утверждая, что российская армия атакует лишь военные цели.