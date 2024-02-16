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Российские войска, предположительно, вошли в центр Авдеевки

Авдеевка сейчас, февраль 2024
Авдеевка сейчас, февраль 2024

Российские войска в пятницу, по некоторым сообщениям, вошли в центральную часть города Авдеевка в Донецкой области Украины.

Следящие за ситуацией блогеры публикуют кадры, на которых российские военные поднимают флаг своего подразделения, предположительно, в городском парке в центре Авдеевки.

Командующий группировкой "Таврия" вооружённых сил Украины Александр Тарнавский заявил, что его войска отведены с ряда позиций.

"После многих месяцев противостояния командование ОСГВ приняло решение решение решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", - написал Тарнавский в телеграме.

Он отметил, что решение было принято ради сохранения личного состава, и что оно "не даёт противнику стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции".

Речь идёт о бывшей части ПВО, о взятии которой накануне заявили российские военные блогеры.

В то же время и украинские, и российские источники отмечают, что украинские военные продолжают удерживать позиции в районе многоэтажек, а также на коксохимическом заводе - крупнейшем предприятии Авдеевки.

Ранее и украинское командование, и иностранные разведки сообщали, что в районе Авдеевки складывается крайне неблагоприятная для ВСУ боевая обстановка. Вчера пророссийские телеграм-каналы утвеждали, что российские войска захватили главный въезд в Авдеевку и часть ПВО, известную как укрепрайон "Зенит".

В условиях активных боевых действий оперативно независимо подтвердить утверждения сторон не представляется возможным.

  • Российская армия начала массированный штурм города Авдеевка Донецкой области Украины, который находится под контролем украинской армии, в начале октября 2023 года. Захват области целиком – одна из целей, которую, по данным разных источников, поставил перед своими подчинёнными Владимир Путин.

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