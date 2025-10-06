Ссылки для упрощенного доступа

Российская армия в ночь на шестое октября нанесла удар беспилотниками по Харькову. Пострадали четыре человека, сообщил глава региональной областной военной администрации Олег Синегубов.

Сообщается о повреждении жилых домов, складов, гаражей и легковых автомобилей. Российские провоенные телеграм-каналы сообщали, что атакована была энергетическая инфраструктура.

Неназванный энергетический объект был атакован в Черниговской области, сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго".

Кроме того, был нанесён удар по территории гражданского промышленного объекта в Одесской области, никто не пострадал, сообщил глава ОВА Олег Кипер.



